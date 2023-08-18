ASUS公布與著名街頭時尚品牌 A BATHING APE (BAPE) 合作，限量推出首款配有獨家BAPE迷彩圖案設計的手提電腦Vivobook S 15 OLED BAPE限定版。是次科技與街頭時尚品牌的巔峰合作，將吸引街頭時尚及科技愛好者的注目。限定版手提電腦機身採用迷彩黑與迷彩銀色設計，分別以綠色迷彩及藍色迷彩為主題，附送的一系列獨家配件，包括BABY MILO® 公仔、無線滑鼠、手提袋及貼紙組等，盡顯BAPE風格精髓。



除引人注目的機身設計外，Vivobook S 15 OLED BAPE限定版搭載最高第13代Intel Core i9-13900H處理器，並取得Intel Evo 平台認證，提供無與倫比的速度和效率。2.8K 120Hz ASUS Lumina OLED螢幕，呈現最極緻真實細膩的色彩體驗。加上全天候75 Whrs電池續航力及軍規等級耐用度，無論工作、學習或遊戲，都能輕鬆勝任。

ASUS Vivobook和BAPE無縫融合科技與時尚，成就無與倫比的科技精品，機身極致輕薄、臻於完美，金屬上蓋採用精密光雕顯影處理，呈現兩大品牌合作的獨家線型迷彩圖騰，Logo以鏡面真空鍍膜，質感非凡。此外，手提電腦觸控板、底部、及置腕處，甚至開機畫面及螢幕桌布，均細心導入BAPE元素，全新潮流設計體現前衛美學與強大效能的獨特魅力，ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE限定版勢驚艷全球。

此款限定版手提電腦與配件全由華碩設計中心精心打造，以經典BAPE迷彩圖案加入BABY MILO與其好友角色，並首次導入動態桌布，增添歡樂奇想。隨機附送拿著Vivobook小配件的BABY MILO公仔，極具蒐藏價值。個性十足的電腦袋可180°展開，內附多個口袋夾層，方便存放滑鼠、電源等配件。配合BAPE迷彩設計，走到哪都有型有款。精巧的無線滑鼠除同款色系面蓋外，隨附黑色版本供替換。另有貼紙與鍵盤貼自由運用，一系列獨家配件與不容小覷的設計細節，為ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE限定版注入個性和絕無僅有的吸引力。

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即日起至8月24日，於ASUS網店及指定分銷商優先預訂Vivobook S 15 OLED BAPE限定版，即可獲贈ASUS Vivobook x BAPE滑鼠墊及清潔布，限量150套。此外，藍色迷彩主題的迷彩銀限定版，則由豐澤電器獨家優先發售至9月30日。

產品型號及價錢：

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版(15.6” 2.8K 120Hz OLED / i5-13500H / 16GB / 512GB PCIE)：HK$9,998



ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版(15.6” 2.8K 120Hz OLED / i9-13900H / 16GB / 1TB PCIE)：HK$12,998

