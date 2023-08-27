網購應該很多人都試過，除了大型網購平台外，還有一些可以與個別買賣家交易的拍賣平台。連登網民討論 Carousell 上的拍賣情況，發現這平台上經常會遇見很多奇怪的買家，用各種方法壓價，甚至要求以物易物。



連登網民以「第一次Carousell賣嘢，都幾有趣」為題開 Post，表示在平台上出售原價約 $3000 的 Dyson 風筒，在 Carousell 上看到其他人以約2千中出售，因此照跟價位上架。可是，竟收到很多留言開價 $1000，更指「外面都是放這個價」，叫網民「謙虛」點，換言之叫網民用較低價出售。

抽濕機水可飲用？網民驚揭一直飲抽濕機水 家人：抽返嚟冇雜質

其他連登網民看到後，用大量正評表示認同，更分享類似的經歷。其中一個比較有趣的是，一買家先以買給妹妹為理由，問可否提供折扣，之後再用買給姐姐為理由，再問另一產品可否提供折扣，而家產品本身的價格也只是 $8 和 $20，網民紛紛表示： 「咁既價錢都有得講價。」

iPhone 15改USB-C制式但冇變快 傳只有USB2.0速度 充電效能公開

「我係長者！」

另外，有網民分享一個非常誇張的例子，網民在 Carousell 賣一部全碳纖單車，以 $10,880 出售，但有買家直接開價 $1,000，網民不接受後，買家竟再回價 $2,000，並指出「一人讓一步」、「我是長者」。網民指，$2,000 只能賣其中一件零件，買家則以「請尊重長者」回覆，無理頭的壓價令網民哭笑不得。

連登網民熱門留言👇

+ 4

網購高危貨品排行榜＋詐騙專頁名單👇

+ 1

資料來源：LIHKG