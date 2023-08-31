ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE限定版開箱！豪華BAPE配件陣容吸引

ASUS BAPE 限定版 VivoBook S 開箱｜科技產品與潮流品牌，可謂風馬牛不相及，是以當兩者合作推出聯乘產品，就顯得更彌足珍貴。

ASUS 早前就宣布與著名潮牌 A BATHING APE（BAPE）推出聯乘限定版本的 Vivobook S，並火速在香港展開預購，聽聞除了機體本身規格強勁，其附送的 BAPE 配件陣容更堪稱豪華。



A BATHING APE 限定版 ASUS Vivobook S 開箱（蔡浩騰 攝）

《香港01》科技玩物記者就取得了此 BAPE 版本 VIvobook S 進行實機開箱，讓各位看看此限定版有多吸引。

A BATHING APE 版 ASUS Vivobook S

今次 ASUS 推出的 Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版，其基礎型號為 Vivobook S 15 OLED，本身已經的配置已經不俗。

以記者手上的頂配版本為例，其搭載 Intel Core i9-13900H 處理器、16GB LPDDR5 記憶體 及 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 固態硬碟等等，加上 15.6" 2.8K 解像度、支援 120Hz 更新率的 OLED，在文書用途之外用於輕遊戲或設計用途都照樣輕鬆應付。

作為限定版基礎的 Vivobook S 15 OLED，本身配置已經不俗，共有黑、銀兩色選擇，各自的外盒都有所不同（圖 ASUS）

然而作為 BAPE 限定版，配置強勁可能並非買家的首要考慮，事關其附送的 BAPE 特別版配件、以及為其特別設計的機身裝飾才是全機重點所在。

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版購買連結

從外到內的 BAPE 潮牌設計、配套

BAPE 版本的 Vivobook S 從運送外盒起已經見到 A BATHING APE 的「猿人頭」APE HEAD 以及 BABY MILO 兩大招牌（蔡浩騰 攝）

BAPE 版本的 Vivobook S 從運送外盒起已經見到 A BATHING APE 的「猿人頭」APE HEAD 以及 BABY MILO 兩大招牌，打開後的內盒更加上了滿滿的 BAPE CAMO 迷彩配色，在真正打開電腦所在的包裝盒前，還有一個同樣配色的專用電腦袋。

打開內盒，首先當然可見作為主角的 BAPE 限定版 Vivobook S。是次借測的版本為黑色機身版，機面加入了迷彩紋理，整體效果低調中帶出潮流型格，機內的設計依然相當低調，只有 Touchpad 上加上了與機面同樣的迷彩紋理。

機面加入了 A BATHING APE 迷彩紋理，在黑色版本之外，亦有銀色機身版本選擇（蔡浩騰 攝）

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如果想要為主機加上更多 BAPE 的色彩，可以考慮為鍵盤貼上特別版本的 BAPE 鍵盤貼，上面印有的 BABY MILO 角色為 Vivobook S 加上另一股活力氣息。

隨機附送 BAPE 的特別版鍵盤貼及貼紙（蔡浩騰 攝）

於 Vivobook S 的主機之外，套裝內還附送了一個印有 BAPE CAMO 迷彩的專用無線滑鼠。

加入 BAPE CAMO 迷彩的專用無線滑鼠（蔡浩騰 攝）

此特別版本滑鼠上面的布帶除了印上了 BAPE HEAD 猿人頭，還有其實用價值，方便讓用戶在通勤時即使手持筆電，依然可以將滑鼠掛在其中一隻手指上帶走。

全個 BAPE 版 ASUS Vivobook S 限定套裝最吸引眼球之處，都莫過於盒內的 BABY MILO 大公仔，除了展現招牌經典造型，盒內更有一部迷你版本的 Vivobook S，可以裝在 BABY MILO 手上，可愛非常。

最吸引眼球之處，都莫過於盒內的 BABY MILO 大公仔（蔡浩騰 攝）

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版購買資訊

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版目前已經在 ASUS 網上商店開訂，Intel Core i5 處理器 + 512GB SSD 版本定價＄9,998，而 Intel Core i9 處理器 + 1TB SSD 版本則定價＄12,998。

看畢上面的開箱文就知 BAPE 限定版的 ASUS Vivobook S 設計是如何精美、附送的 BAPE 主題配件又相當豪華，勢必成為必搶新機，各位潮人是時候要出手了！

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE 限定版購買連結