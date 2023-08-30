洗衣機洗枕頭出事｜銀仔、紙巾、唇膏等小物，最怕連衣服一起放入洗衣機洗，但除了這些擺明不能放入洗衣機的物品外，原來有一些看似可直接放入機洗的物品，其實也是大忌。近日，日本一名歌手就在 Twitter（X）分享，家人用洗衣機洗枕頭後，一開機看到的慘況。



枕頭變蛋包飯？

曾唱過《名偵探柯南》片尾曲的日本歌手 - 宮川大聖，日前在 Twitter（X）分享家人幫他清洗枕頭的有趣經歷。其家人直接把枕頭放入洗衣機內，如一般衣物似的清洗，誰知一打開機門竟看到一碗新鮮熱辣的「蛋包飯」。枕頭在洗衣機攪動的過程中，枕芯的黃色海綿全部弄碎，而且解體散落在洗衣機內，外型酷似蛋包飯般。

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洗滌標籤要識睇

是否所有的枕頭就不能放入洗衣機呢？答案當然不是，但要根據洗滌標籤的指引操作。當看到「盛滿水」的標籤，即代表該枕頭可以放入機洗。另外，也要留意標籤下方有沒有橫線，如有，即表示脫水力度不能過高。如標籤有「X」即代表不能機洗。值得注意的是，就算可放入機洗，也建議把枕頭放入洗衣袋內，以免枕頭填充物料移位。

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3類枕頭不能用水洗

一般的枕頭大多使用：乳膠、羽絨、棉花、珍珠棉、記憶棉、人造纖維，六種物料，而乳膠、羽絨和記憶棉都不能用水清洗，更不應放入洗衣機內清潔。

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洗衣機使用上，也要小心其他使用陷阱，以免令洗衣機損壞，或令衛生情況變差。其中一個很多用家犯的錯誤，就是使用過量的洗衣粉或洗衣液。過多的洗衣粉有機會堵塞在去水口，或結成硬塊殘留在洗衣機底部，由於用家難以拆開洗衣機清潔底部，這些洗衣粉的硬塊會逐漸侵蝕洗衣機零件，減低洗衣機使用壽命。

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資料來源：X＠My_kwk_N