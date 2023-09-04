現時每個人隨身都有幾件電器，但對用電的安全知識卻不太足夠。近日一名內地愛妻男，竟為幫妻子落井執手機，結果更導致 3 人在井內觸電身亡，原因卻是帶了電池落井有關。



根據內地報道，9 月 1 日傍晚內江市一名女子在水井旁洗東西時，不慎把手機跌落水井內，其丈夫把井水抽走到只餘 1 米深後，就背住電池下井找手機。可是，電池落水後竟漏電導致觸電，隨後有兩名村民相繼落井救人，結果也因觸電不幸身亡。

報道指，期間還有兩人正打算落井營救，幸有村民勸阻後才打消念頭。而丈夫為什麼會背住電池下井呢？根據村民的訪問得知，這些電池是他們會在晚間捕捉泥鰍、黄鱔時，用作電擊和為照明設備供電，該丈夫好可能是想帶大燈落井照明，所以才連同電池落井找手機，結果就發生是次悲劇。

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不光是大型電池的使用安全要注意，每日都隨身攜帶的手機用電安全也必須了解。當手機充電時，機身或充電器溫度過熱，就應立即停止充電，建議關機令手機降溫。另外，充電時最好不要一邊做用，因充電器、充電線使電池出現異常，就有觸電、短路起火風險。

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資料來源：weixin