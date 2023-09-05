Apple Watch 跌倒偵測設定教學｜部分人入手 Apple Watch 的原因，都不是為了睇時間、通訊、運動需要，而是用來保平安，包括心跳偵測和跌倒偵測功能。近日，Apple Watch又再救人一命，在用戶於樓梯跌倒後，幫忙緊急呼救，讓救護人員能及時趕到現場。



據報道指，Tim Cook早前收到一封來自台灣的感謝信，感謝 Apple 產造了一款真正拯救生命的產品。該用家在信中提到，數星期前在家中樓梯不慎滑到，手上的 Apple Watch 透過跌倒偵測功能，發現用家狀況異常，因此自動發出緊急救援呼救，讓救護車在幾分鐘後就趕到，並及時為用家提供醫療援助。

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Apple Watch 救人一命的例子時有所聞，其跌倒偵測功能非常適合長者使用，當 Apple Watch 偵測到用家跌倒後，會震動並發出提示音，向用家查詢是否需要「SOS 緊急服務」，以幫助用家及時發出呼救。

Apple Watch 跌倒偵測適用在 Series 4 或以後的款式，如設定時或在「健康App」輸入年齡為 55 歲以上，Apple Watch 會自動開啟跌倒偵測功能，否則需按以下步驟啟用：

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不過有一點要提醒，如用家正進行高強度運動，如滑雪、坐過山車，Apple Watch有機會錯誤偵測部分動作為跌倒，而觸發「SOS 緊急服務」，用家在進行這些活動時要斟酌是否開啟該功能。