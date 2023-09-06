iPhone 15 系列還有約一個星期就推出，傳聞 Pro 系列將會改用鈦金屬材質，到底 Apple 為什麼會放棄不鏽鋼呢？鈦金屬設計比不鏽鋼有什麼優勢？如果想入手首款鈦金屬 iPhone 的話，以下 4 點一定要留意。



歷代最輕的 Pro Max

鈦金屬首個優點，就是比不鏽鋼輕很多。iPhone 的機身重量自 iPhone X 後逐年增加，來到 iPhone 14 Pro Max 更重達 240g，對於現時每日都用上數個小時的用家來說，長時間手持 iPhone 14 Pro Max 手臂會有明顯的痠痛感。改用鈦金屬後，Twitter@Tech_Reve 預測 iPhone 15 Pro 的重量為 191g；iPhone 15 Pro Max 即是 221g。

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改善指紋問題

iPhone 不鏽鋼邊框看上去其實相當有質感，如鏡面的反光材質極具時尚感，可是不鏽鋼非常容易沾上指紋，特別是沒有使用保護殼的用家更有同感。改用鈦金屬後，預計會用髮絲紋金屬工藝設計，細睇邊框將會有一絲絲的感覺，完全不會沾有指紋。

提升保護強度

鈦金屬比不鏽鋼的強度高很強，不只較輕，而且硬堅固。iPhone 15 Pro 系列的防摔性能將會提升，而且在對抗腐蝕、極端溫度能力上都比較出色。可是，正由於鈦金屬的硬度高，增加了 iPhone 加工的成本，iPhone 15 Pro 系列傳將加價的原因，也與改用鈦金屬有關。記者已非常之期待 iPhone 15 Pro 推出時，海外媒體 Drop Test 的實測結果。

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提升用家體驗

Apple 早在 Apple Card、Apple Watch Ultra 上使用鈦金屬，現於最高階的 iPhone 15 Pro 系列上使用鈦金屬，使高階產品的美學設計更一致。光是外型上的提升，應該也能讓果迷期待新機到手的一刻。