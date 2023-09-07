iPhone 15買咩容量好？網民認為大容量呃水魚，留錢開iCloud更化算｜iPhone 15、15Pro 還有一星期就公布，不論有什麼傳聞新功能，入手新 iPhone 都要考慮選擇哪一個容量大小，這亦會直接影響手機價格。台灣 PTT 有網民指出，發現手機根本用不了大容量，原因是發現只要訂閱 iCloud 即可。



網民後悔買大容量iPhone

台灣網民在 PTT 以「突然覺得我以前買大容量的好盤喔」（盤子為台語，即香港俗語：水魚，指容易受騙的人）開 Post，分享自己使用 iPhone 時，相片和影片都比較多，而且都會存放在手機內，佔了 300GB 的容量，因此之前買 iPhone 都只會挑選 Pro 機的大容量機型。

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訂2TB iCloud 後海寬天空

可是，早前訂了 2TB iCloud 後，就發現使用最佳化儲存空間功能，所有的相片和影片都自動上存到 iCloud，iPhone 實際使用的空間瞬間變少，不要說 256GB，甚至連 128GB 都用不到。而且就算買最大容量的 1TB iPhone，容量也比 iCloud 的 2TB 細，因此認為根據無需要買大容量 iPhone。

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網民回應：雲端儲相更可靠，但有一短板

貼文一出後，收到大量網民認同，大多覺得細容量 iPhone＋iCloud 最方便，而且手機壞掉的機率，比相片在 iCloud 消失的機率高，保存珍貴的相片和影片更可靠。可是，亦有網民反對這說法，由於保存在 iCloud 上的媒體，需要有網絡才能看到，因此在信號不良的環境下，看個照片也要讀取令人非常心煩，因此大容量手機仍有其意義。

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iPhone 15 Pro 系列傳將會加價，加幅由100～200美元不等，更有傳 iPhone 15 Pro Max 將加入 2TB 版本，售價將突破 $16,000，成史上最高價格 iPhone。適逢 iPhone 15 Pro 加價，如果之前一直都使用大容量 iPhone，同時沒有訂閱 iCloud 的話，今代可以考慮入手細容量 iPhone 15 Pro，再配搭 iCloud 使用，性價比可能會比較高。

資料來源：PTT