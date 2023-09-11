為了滿足不斷變化的市場需求，不少傳統財務公司紛紛開始了上雲數碼轉型的探索之旅。這不僅可以提高公司的效率和競爭力，同時也能夠為客戶提供更加便捷、快速、安全的金融服務。



扎根香港本土三十年的私人貸款龍頭UA亞洲聯合財務(UA)日前就宣佈將全面遷移至全球最領先的雲端服務Amazon Web Services （AWS）, 充分運用雲端的優勢，利用數據分析和機器學習等技術提升其營運效率及加快業務創新。

「作爲一家以數據驅動的財務公司，我們深知數據搜集及洞察對於金融機構優化營運策略及提升用戶體驗至關重要。目前UA利用雲端的多種優勢和特性，可以讓内部團隊更快速開發新產品，預測市場趨勢及為客戶提供更精準和個人和的財務建議。」UA行政總裁及執行董事雷俊傑先生在采訪中表示。

「透過將傳統工作負載及數據遷移至AWS，UA在滿足金融業安全、合規的營運要求下，將基礎設施管理成本降低了超過50%。同時過往需花費一年時間推出的新產品，現在可縮短至6 個月。這些都是在雲端實現的技術創新。」

突破傳統金融固有模式、技術升級與文化創新

近年來，UA也積極探索及採用不同類型的AI和Machine Learning等技術提升服務質素。例如利用NLP (Natural Language Processing) 分析客戶語音簡化貸款申請流程。 減少客戶等待時間，提高客戶滿意度。另外UA也使用機械人流程自動化（RPA）技術。有效減少人工手動輸入訊息和處理的時間，提高工作的準確性及效率，加快客戶貸款審批和發布的流程。「我們希望開發出更加安全、可靠和自主的系統，從而實現更智能同高效的RPA任務。」

UA 行政總裁及執行董事雷俊傑先生

除了利用雲端改善及加速其數碼轉型的步伐，UA近幾年從内部團隊著手，在加快推動企業文化及各個部門的創新精神。「持續學習是公司及個人跟上變化步伐的必要條件。因此我常常鼓勵員工增進專業知識，公司亦不斷提供員工培訓、進修資助及晉升機會，除了增强員工辦事能力，提升員工質素外，都能確保團隊擁有適應新技術所需的技能和知識。」雷俊傑提到如何幫助企業内部團隊增强創新意識時提到。

UA雲上變革勢在必行、上雲轉型需要由上至下的決心

雲的出現為傳統金融業主帶來了不少創新的機會。從實現更靈活的工作方式，如遠程辦公和協作；提高數據分析和處理的能力，從而更好地了解客戶需求和市場趨勢，並開發出更具創新性的產品和服務。

UA與AWS的合作正是一個典型的例證，作爲一家傳統的金融業者，全面上雲是一個相對複雜的過程，需要進行系統分析、規劃、設計、實施和驗收等多個階段。這也需要企業由上至下有領導力決策的決心和願景，正如雷俊傑提到的，只有致力於科技和創新，UA才能在下一個三十年在行業中繼續服務好香港市民，持續保持行業領先地位。