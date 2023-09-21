AWS Startup Day 年度初創盛會將登場｜探討最熱門AI、Web3技術

AI、Web3 成為近年全球熱議的話題，不只是領域內的人員，就連普通市民都有興趣了解。而 AWS Startup Day 年度初創盛會，今年將在 9 月 26 日再次在香港舉行，不只有行業專家分享市場上最熱門的技術趨勢，更會深入探討初創公司需要關注的重要技術和業務話題。



AWS Startup Day

由亞馬遜旗下網絡服務 Amazon Web Services (AWS) 舉辦的 AWS Startup Day，將在 9 月 26 日，上午 9:15～下午 4:30，於香港康得思酒店 7-8 樓舉行，屆時將有VC、行業專業人士、成功的初創公司和技術專家分享他們對關鍵話題的專業知識，活動亮點包括：

- 著名創投公司、加速器和孵化器分享適合不同初創公司的融資策略

- 海外 AWS 講師分享經驗以及席捲全球的生成式 AI 以及 Web3 技術

- 從本地初創的故事分享及攤位展示中體驗前沿技術，並透過小任務換領由生成式 AI 驅動的紀念品

- 現場報名最新為初創公司設計的計劃及獲得有用的資源

今年 AWS Startup Day 的焦點，放在Web3、GenAI 和熱門技術上，到訪者可以了解香港熱門初始公司如何利用雲技術進行業務創新和擴展，更重要的是，報名、入場費用全免，即能獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。

AWS Startup Day 活動

AWS Startup Day 有多個重要的活動內容，上午可以報名參與初創企業領導者所需具備的雲端知識課程，透過客戶範例、探索產業趨勢，深入探討雲端的商業價值。同時，有AWS 技術專家 Dean Samuels分享，AWS 如何為初創公司帶來生成式 AI 的作用和前景。

而下午的內容亦非常多元化，包括構建者、開發人員、機器學習工程師分享，初創公司如果逐步發展、擴張，更可與不同的與會者小組討論，交流雲端技術、Web3、生成式 AI、使用 AI 推動轉型等內容。完整的 AWS Startup Day 時間表亦可以在官網中找到。（按此進入）

身為開發者、IT 架構師，或初創、孵化器和加速器投資者、初創社群參與者及社群管理者，甚至是純粹想了解雲端產業的發展與未來的你，就不要錯過今次機會，立即免費報名AWS Startup Day！活動中，更有本地初創公司的故事分享，以及可以在攤位體驗前沿技術。參加者只要在會場備，透過完成打卡小任務，就可換領即場用 AI 圖片生成，並印製而成的 tote bag 乙個。

AWS Startup Day Hong Kong 2023

活動時間：2023 年 9 月 26 日 | 9:15 AM - 4:30 PM

活動地點：香港康得思酒店 7-8/F

報名、活動時間表（按此進入）

AWS Web3 Day

另外，同日亦會在同一場地舉行AWS Web3 Day，針對Web3技術，與領域專家交流區塊鏈、DeFi、DApp、NFT、GenAI 技術話題。初創公司創始人、技術愛好者、開發者等，都能在AWS Web3 Day中，從Layer 0 ～ Layer 3仔細了解區塊鏈的分層。