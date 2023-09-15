早前法國突然要求Apple在當地停售 iPhone 12， 原因是測試出 iPhone 12 的電磁波輻射量（SAR）超標。在法國提出測試結果後，令很多用家都擔心手機輻射問題，而歐洲多個國家亦相繼表示關注。



法國國家頻譜管理局經實驗室在 9 月 12 日，公布對 iPhone 12 的測試結果，發現用家手持 iPhone 12 或放在袋時，人體會吸收每公斤 5.74 瓦的電磁能量，超出歐盟每公斤 4 瓦的標準。因此要求 Apple 在法國當地暫時停售 iPhone 12。

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Apple 在 9 月 13 日即發表聲明，以實驗報告證明 iPhone 12 的電磁波輻射量符合法國監管機構要求。同時，指出在 2020 年 iPhone 12 推出時，已被多個際機構認證符合全球輻射標準，因此對法國提供的調查結果提出質疑。而亦有另一個講法指，法國的測試方法與 Apple 的不同，所以才會導致以上結果。

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先不論法國的測試與 Apple 有何差異，法國停售 iPhone 12 的舉動已引發歐洲多國的關注。比利時政府就在 9 月 14 日，已要求監管機構 IBPT-BIPT，分析 iPhone 12 的潛在危險，以及將對其他 iPhone 和 Apple 產品進行審查。德國、荷蘭、義大利都相繼表示關注或正調查事件。

輻射量排行頭三的手機皆出自中資手機廠商之手，分別為 Motorola Edge、ZTE Axon 11 5G 以及 OnePlus 6T（圖 BanklessTimes）

而台北放射腫瘤科醫生陳一瑋曾解釋，手機的確是一個會產生輻射的產品，不過其輻射程度是受到嚴格的安全規管，就算有輻射產生，其實對人體的影響也非常輕微。手機﹑微波爐﹑可見光都有著非遊離輻射，能量只要非常低，對人體的影響少，即使全日手機隨身，其輻射對人體亦幾乎無害。

如果都擔心手機輻射會影響到身體健康的話，可以參考以下三招：



1）盡量遠離手機與頭部距離，通話時可以選擇使用耳機

2）避免手機長期處於高流量的狀態

3）可參考BanklessTimes的測試結果，選擇一些低輻射的手機型號

