Apple iPhone 15 抵玩出機攻略｜Apple 最新旗艦手機系列 iPhone 15 系列發布後不久，緊接著就是在 9 月 15 日正式開訂，當中最搶手的型號瞬間已被搶購一空，送貨都要等到 10 月，可見 iPhone 魅力真的歷久不衰。



iPhone 15 系列：近年最吸引更新！

今代 iPhone 15 的更新賣點相當多，基本版 iPhone 15、15 Plus 拍攝主鏡頭亦一口氣升級上 4800 萬像素，性價比直接攀升。但與此同時，加上少女味滿滿的全新粉色系設計，吸引力直線上升！

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iPhone 15 Pro、Pro Max 今代屏幕邊框收窄、又轉用 5 級鈦金屬作為物料，不單有全新的原色鈦金屬及藍色鈦金屬設計，亦令 iPhone 15 Pro 系列的機身比起過往各代的 Pro 機都更為輕巧，對於過往不少怕 Pro 機太重的用戶來講，今代 iPhone 15 Pro 同 15 Pro Max就絕對啱心水。

在設計、物料改進之外，今代 iPhone 15 最值得一提的是全面改用 USB-C 插槽進行供電及資料傳輸，不但傳輸速度比過往的 Lightning 介面有顯著提升，USB-C 介面的配件亦全面開放予 iPhone 使用，要幫新iPhone 買配件就更加方便。

最搶手 Pro Max 起步破萬

雖然 Apple 在今代 iPhone 15 系列的定價方針上算是相當「佛心」，對比上代並沒有明顯加價，然而由於 iPhone 15 Pro Max不再提供128GB版本，令最多人搶購的 iPhone 15 Pro Max 「入場價」首次突破萬元關口、香港售價達到＄10,199，考驗著一眾果粉的荷包！

各電訊商出機價、優惠參差

想用更抵玩的條件出機，最多人第一時間想到的必然是到電訊商簽約上台。而各大電訊商相信都知道 iPhone 15 系列頗受歡迎，今年就祭出了不同的獨家優惠，各台的價格、優惠內容都差異甚大，消費者難免花多眼亂。

然而綜觀幾間電訊商，SmarTone 今年提供的iPhone 15系列全線88折即減優惠似乎最為吸引，單講無憑，我們就找來了另一間今次以上台送家居寬頻為主力優惠、市場上另一主要電訊商的上台出機方案與 SmarTone 的方案對比。

假設我們在 SmarTone 以及該大型電訊商選擇約 110GB 數據的 5G 計劃簽約上台、並購買最多人有興趣的 iPhone 15 Pro Max(256GB)，SmarTone 首先在月費上已經較為便宜，而由於上台出機價有即時的 88 折優惠，本來＄10,199 的機價就即減至＄8,975（如果選擇的是 1TB 版本的 iPhone 15 Pro Max，折扣額更高至$1,631！），以全個合約期 24 個月計算，在 SmarTone 上台總支出可慳多＄464。

隨iPhone 15 系列推出的，還有一系列專用配件，通通可以 88 折入手（圖 Apple）

除了出機更抵玩，筆者都留意到 SmarTone 的iPhone 15系列優惠更加「貼地」。例如出機附送的「爆芒換新」服務，就可以免費維修換新芒；另外今年更額外加送Apple配件88折優惠券，最新推出的AirPods Pro 2 (USB-C)、AirTag、原廠USB-C充電線等等，都可以立刻用優惠價入手，非常適合換新機同時要更新周邊配件的用家。

另外值得一提的是，SmarTone早前亦於主要港鐵車站完成5G網絡升級，投入全港獨有的850MHz 頻段5G，配合埋最新的iPhone 15系列，搭車上網自然更爽更順。

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