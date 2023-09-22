換iPhone15 Pro系列最筍時機 即買盡享5大優惠總值超過$5,800

蘋果全新 iPhone 15系列新機在9月22號開賣，果粉們終於等到新機上場，當然想早買早享受！而家 csl 5G 客戶入手 iPhone 15 系列更可一次過享有5大優惠Δ，買新機之餘仲可免費升級2500M 光纖入屋寬頻#、有齊全套手機保護同充電配件等等，絕對係不可錯過嘅最佳入貨時機！



5大優惠逐個數 升級2500M寬頻+$600優惠券+全套手機配件

入手最新旗艦級手機，都要有網速同最好嘅手機保護配合，先可以享受到新機嘅極致表現，csl 就為購買 iPhone 15 系列同 iPhone 15 Pro 系列嘅5G客戶細心設計好成個package，仲買機即送，唔洗四圍撲，更快開始享用新系列嘅美好。

優惠1：享受極速上網 免費升級2500M寬頻#

如果屋企網速配合唔到新機嘅速度，都幾無癮。所以 csl 為購買 iPhone 15系列同 iPhone 15 Pro 系列嘅客戶免費升級網上行 2500M 光纖入屋寬頻，即享超流暢家居上網體驗！

優惠2：$600優惠券入手Apple Watch^ 或 高達12個月 MOOV 音樂服務 / Restart 3.0換機服務

買新手機嘅同時，心郁郁想入手埋新系列Apple Watch，齊齊升級先夠極致？成為 csl 5G 客戶購買 iPhone 15 系列即享$600 Apple Watch 優惠券^，比你買齊兩樣都唔肉痛！唔想買Apple Watch亦唔洗擔心會蝕底，因為仲有另一贈品可以選擇— MOOV 無損音樂服務，月費價值HK$39送高達12 個月@，無論聽廣東歌定環球hit歌一樣咁方便！

用新機最擔心跌爆芒及壞機，依加加購Restart 3.0換機服務@，賞你12個月月費豁免優惠。無須理由，換屏幕/換機都得。以上兩個加購禮遇任選其中之一。

優惠3：送手機保護及充電配件高達$1,094

每次買新電話都要另買一堆Mon貼同配件，麻煩又嘥錢，今次喺 csl 入手iPhone 15 系列就無呢個煩惱，因為上台禮包套裝已包一套照顧非常全面嘅 iPhone 15 配件組合，當中包括全港獨家嘅超薄磁吸無線充電移動電源(價值$398)及3合1折疊磁吸無線充電板(價值$398)，以及 iPhone 15 系列配件套裝(價值$298)包括抗菌全覆蓋鋼化玻璃屏幕保護貼、AR鏡頭玻璃屏幕保護貼及金屬鏡頭框磁吸護殼。

優惠4：特低月供付款計劃 享高達$600簽賬回贈*

選用由花旗銀行、恒生銀行、滙豐銀行、Mox Bank同渣打銀行提供嘅iPhone for Life簽賬計劃，可享首24個月特低月供、24個月後可升級及回購價格保證等多種優點之外，更可享高達$600簽賬回贈，唔洗一筆過付款之餘，更有回贈變相減價入手，超抵！

計劃詳情： https://bit.ly/3rooWYM

優惠5：屏幕保障手機防毒最全面

新機在手真係好擔心有咩意外，一出機就整花屏幕肯定好心痛！喺 csl 買機就可以免費享受「全方位守機方案」，包括最貼心亦最重要嘅3個月屏幕保障服務，萬一新機屏幕有咩碰撞損壞都可以放心。加上1 個月免費試用諾頓行動安全服務、1 日亞太區數據漫遊日費，以及30GB 5G 本地流動數據，無論喺香港定去旅行都可以安枕無憂。

最後仲要介紹埋最筍優惠， 去 csl 購買指定型號iPhone仲可享高達$1800折扣優惠Δ，想捉緊最佳入手iPhone 15系列的機會？ 即去 csl 了解詳情：https://bit.ly/45WkNKC 或聯絡 WhatsApp 網上銷售專員：https://bit.ly/46o8UwH

借定唔借？還得到先好借！

圖片只供參考。受條款及細則約束。

Δ優惠只適用於簽訂指定5G服務計劃的 csl 5G 客戶。有關優惠詳情、條款及細則，可參閱：https://www.hkcsl.com/tc/iphone15/

#只適用於指定網上行個人客戶

^ Apple Watch優惠券只適用於選購Apple Watch Series 9 及Apple Watch Ultra 2 系列。

@須選用36個月MOOV 音樂服務 (月費 $39) / Restart 3.0 換機服務 (月費 $48)

* 參與合作的銀行包括花旗銀行、恒生銀行、滙豐銀行、渣打銀行、Mox Bank等。

禮品數量有限，先到先得，送完即止。

（資料及相片由客戶提供）