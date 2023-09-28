中秋叮月餅、蛋黃酥小心！放入微波爐前做漏一步　隨時變「炸彈」

中秋月餅微波爐加熱安全、做漏一步變炸彈｜中秋節當然要食月餅、蛋黃酥（月亮酥）應節，現時興加熱來食，更能食到當中的奶香味。不過，原來加熱月餅、蛋黃酥也有學問，如果直接放入微波爐叮，隨時會令其變成炸彈，弄髒整個微波爐。



加熱月餅前應先切開

月餅、蛋黃酥這一類水份少、帶膜的食物，有機會在叮的過程中，令水蒸氣悶在食物中沒法散去，導致加熱時承受不住爆開。想用微波爐加熱，其實只要在叮之前，先將蛋黃切開，就能使其在加熱時，把能量散出，避免在密封的空間積蓄水蒸氣。

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叮20 秒就夠

同時，時間也要控制得宜，叮太長時間也會令月餅、蛋黃酥變乾，或增加炸開的機會。一般使用 700W，加熱約 15~20 秒即可。當然，如果是流心蛋黃的話，用焗爐或氣炸鍋則不用在加熱前先切開，效果會更理想。

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7樣絕對不能叮的東西

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不建議放入微波爐的東西

另外，美國消委會也曾分享 7 樣不能放入微波爐叮的東西，包括金屬、紙類製品、帶殼雞蛋等，如蛋黃酥下的紙托有可能在叮時引起火災。一般來說，只有當紙製品標明微波爐安全標籤外，其他都不應放入微波爐。

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