一般家居的大型電器，如雪櫃、冷氣機、洗衣機，買回來一用就起碼數年，甚至用足 10 年，因此部分人會選擇一些品質較佳，功能更齊全的款式，不過價格也隨之而昂貴。原來，在特定的月份買不同家電，也會比平時買便宜很多，10月正正是買冷氣機的最佳時機。



據《中時新聞網》報導，有網民按親身消費經驗，分享買各類家電的最佳月份：電視機是4月、5月、9月；雪櫃是1月、4月、11月；電暖爐是4月、7月、8月；冷氣機是9月、10月。

手機過熱吹冷氣降溫超錯！隨時損壞機身零件 10招手機降溫法必學

為什麼會出現特定月份買家電較便宜的情況呢？有家電業者表示，部分家電都是按天氣情況增加、減少需求，如夏天開冷氣、春天開抽濕機等，因此在需求量偏低的月份，零售商就會在此時減價清貨，導致特定月份買部分家電會較便宜。換言之，如想買冷氣機的話，在秋天和入冬時會更便宜，反之在夏天剛開始才買，價格就可能會較高。

iPhone15 Pro Max藍機回收價勢回升？蘋果解構甩色問題零成本復原

👇👇7款家電壽命使用期限👇👇

+ 3

此外，各款家電都有其使用壽命，雖然使用得宜可以延遲使用期限，不過也無法阻止電器壞的一日到來。就算仍能使用，也有可能因老化令耗電大幅增加，到頭來得不償失。想知家中的電器是否需要更換，出現什麼訊號是提醒差不多要換新電器，就要參考以上圖片。

資料來源：CTWant