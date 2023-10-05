Android 14 更新重點｜在剛舉行的 Made by Google 2023 發布會，Google 就公布了全新系列的 Pixel 系列手機。對於香港用戶而言，仍然只可以經水貨渠道入手的 Google Pixel 手機其實有點遙不可及，不過隨之而來的 Android 14 系統更新就有更多人可以用到啦！



Android 14 系統 6 大更新重點

近幾年來的 Android 系統更新都甚少加入重要的新功能，更新以介面設定以及保安功能上的個人化體驗改進為主，而今次的 Android 14 都不在例外，較為新穎的功能應該就只有 Ultra HDR 的原生支援，其餘的更新重點，都是集中於如何讓 Android 手機用戶可以更便利地設定一部屬於自己的手機。

【1】更多個人化介面選項

Android 14 中加入了新版本的系統介面設定功能（圖 Google）

Android 14 中加入了新版本的系統介面設定功能，在以往的 Wallpaper 設定之外，用戶又可以自訂鎖定畫面及時鐘的款式及擺位，另外鎖定畫面左、右下角的捷徑都可以供用戶自行設定，自由地放入相機／QR Code 掃描／LED 燈等都可以一鍵開啟。

【2】AI 生成桌布

在 Android 14 的桌布設定中，首次加入了生成式 AI 的元素，用戶可以輸入一段描述式的文字，系統就會自動生成一張獨一無二的桌布，在生成後更可以獨立修正關鍵字以達到自己心目中的效果。

【3】Ultra HDR 相片顯示

支援 Ultra HDR 的裝置上可以顯示出更鮮艷的細節（圖 Google）

HDR 技術存在多年，主要改進相片的對比度、顏色等等方面，而 Android 14 的相機 App 就在此基礎之上再加入 Ultra HDR 的支援，讓照片在支援 Ultra HDR 的裝置上可以顯示出更鮮艷的色彩、更亮的高光和更暗的陰影細節。

【4】更詳盡的 App 權限管理

當 Apps 要求存取某功能（如手機位置）時，Android 14 系統會更清楚地顯示這些 Apps 會如何使用用戶的數據；另如果有 Apps 會與第三方共享你的數據的話，Android 14 亦會通知用戶，用戶可以自行決定是否授予第三方相關的訪問權限，令用戶對自己數據的去向有更好的掌握。

【5】更容易控管的健體資料

與 Apps 的數據存取權限相似，為了讓用戶可以更好地掌握自己的健康監測數據，Google 在 Android 14 中就加入了名為 Health Connect 的中央數據庫，以加密方式存放用戶的健康數據，用戶如需要讓其他 Apps 存取這些數據，可以在 Health Connect 的介面中授予訪問權限。

【6】提升視障、聽障人士使用方便度

Google 一直致力提升 Android 手機於視障、聽障人士的便利性，在 Android 14 中就加入了新的「放大鏡設定」面板，可以隨時更改放大鏡的放大比率以及放大的畫面部分；另一方面，在介面中的文字大小亦可以局部的方式放大縮小、讓已經足夠大的文本不會隨其他文字變大，避免造成文本被切斷、換行到多行或破壞頁面布局，讓視障人士可以更方便地閱讀畫面內容。

在聽障人士的使用上，Android 14 就加入了「閃爍通知」功能，可以在「無障礙和通知」設置中開啟，手機在收到新的通知時就會有閃燈提醒。

可以在「無障礙和通知」設置中開啟，手機在收到新的通知時就會有閃燈提醒。（圖 Google）

首個加入生成式 AI 語音助理 － Google Assistant with Bard

Android 系統中一個重點功能，就是 Google 語音助理 Google Assistant，而在生成式 AI、Bard 試推行了近半年之後，Google 宣布未來將為 Google Assistant 加入 Bard，令其更加智能，正名為「Assistant with Bard」。

在 Google 的示範當中，Assistant with Bard 會自動取用手機中的 Gmail、Calender、Google Maps、Docs 等 Apps 的資料，並從用戶的說話中提取有用的指令、並提供適當的回應及操作，例如：

－製作一個供 10 人用的派對食物清單，並輸出成 Docs 文件

－從過去一星期收到的 Email 中找到最重要的信件、建立一頁式摘要

－詢問特定地方的路線，並向特定聯絡人傳送訊息、詢問他會否一起同行

用戶的語音指令可以極盡詳細，Assistant with Bard 都會根據其作出相應回應（圖 Google）

以上全部都只是需要用戶的一句語音指令就可以操作，而據 Google 所講，Bard 的處理能力涵蓋文字、相片，未來可以為 Android 以及 iOS 的用戶提供更個人化的智能服務。不過 Assistant with Bard 的推出日期暫時未定，只道會在未來數月更新。

而另一方面，雖然 Google Bard AI 目前已經支援全球多達 220 多個地區，但仍然未有對中國、香港地區開放，預計屆時即使正式推出，香港用戶要用到還可能要繞一點路。