Android 14六大必知更新重點！Google語音助理加入Bard人工智能？
Android 14 更新重點｜在剛舉行的 Made by Google 2023 發布會，Google 就公布了全新系列的 Pixel 系列手機。對於香港用戶而言，仍然只可以經水貨渠道入手的 Google Pixel 手機其實有點遙不可及，不過隨之而來的 Android 14 系統更新就有更多人可以用到啦！
Android 14 系統 6 大更新重點
近幾年來的 Android 系統更新都甚少加入重要的新功能，更新以介面設定以及保安功能上的個人化體驗改進為主，而今次的 Android 14 都不在例外，較為新穎的功能應該就只有 Ultra HDR 的原生支援，其餘的更新重點，都是集中於如何讓 Android 手機用戶可以更便利地設定一部屬於自己的手機。
【1】更多個人化介面選項
Android 14 中加入了新版本的系統介面設定功能，在以往的 Wallpaper 設定之外，用戶又可以自訂鎖定畫面及時鐘的款式及擺位，另外鎖定畫面左、右下角的捷徑都可以供用戶自行設定，自由地放入相機／QR Code 掃描／LED 燈等都可以一鍵開啟。
【2】AI 生成桌布
在 Android 14 的桌布設定中，首次加入了生成式 AI 的元素，用戶可以輸入一段描述式的文字，系統就會自動生成一張獨一無二的桌布，在生成後更可以獨立修正關鍵字以達到自己心目中的效果。
【3】Ultra HDR 相片顯示
HDR 技術存在多年，主要改進相片的對比度、顏色等等方面，而 Android 14 的相機 App 就在此基礎之上再加入 Ultra HDR 的支援，讓照片在支援 Ultra HDR 的裝置上可以顯示出更鮮艷的色彩、更亮的高光和更暗的陰影細節。
【4】更詳盡的 App 權限管理
當 Apps 要求存取某功能（如手機位置）時，Android 14 系統會更清楚地顯示這些 Apps 會如何使用用戶的數據；另如果有 Apps 會與第三方共享你的數據的話，Android 14 亦會通知用戶，用戶可以自行決定是否授予第三方相關的訪問權限，令用戶對自己數據的去向有更好的掌握。
【5】更容易控管的健體資料
與 Apps 的數據存取權限相似，為了讓用戶可以更好地掌握自己的健康監測數據，Google 在 Android 14 中就加入了名為 Health Connect 的中央數據庫，以加密方式存放用戶的健康數據，用戶如需要讓其他 Apps 存取這些數據，可以在 Health Connect 的介面中授予訪問權限。
【6】提升視障、聽障人士使用方便度
Google 一直致力提升 Android 手機於視障、聽障人士的便利性，在 Android 14 中就加入了新的「放大鏡設定」面板，可以隨時更改放大鏡的放大比率以及放大的畫面部分；另一方面，在介面中的文字大小亦可以局部的方式放大縮小、讓已經足夠大的文本不會隨其他文字變大，避免造成文本被切斷、換行到多行或破壞頁面布局，讓視障人士可以更方便地閱讀畫面內容。
在聽障人士的使用上，Android 14 就加入了「閃爍通知」功能，可以在「無障礙和通知」設置中開啟，手機在收到新的通知時就會有閃燈提醒。
首個加入生成式 AI 語音助理 － Google Assistant with Bard
Android 系統中一個重點功能，就是 Google 語音助理 Google Assistant，而在生成式 AI、Bard 試推行了近半年之後，Google 宣布未來將為 Google Assistant 加入 Bard，令其更加智能，正名為「Assistant with Bard」。
在 Google 的示範當中，Assistant with Bard 會自動取用手機中的 Gmail、Calender、Google Maps、Docs 等 Apps 的資料，並從用戶的說話中提取有用的指令、並提供適當的回應及操作，例如：
－製作一個供 10 人用的派對食物清單，並輸出成 Docs 文件
－從過去一星期收到的 Email 中找到最重要的信件、建立一頁式摘要
－詢問特定地方的路線，並向特定聯絡人傳送訊息、詢問他會否一起同行
以上全部都只是需要用戶的一句語音指令就可以操作，而據 Google 所講，Bard 的處理能力涵蓋文字、相片，未來可以為 Android 以及 iOS 的用戶提供更個人化的智能服務。不過 Assistant with Bard 的推出日期暫時未定，只道會在未來數月更新。
而另一方面，雖然 Google Bard AI 目前已經支援全球多達 220 多個地區，但仍然未有對中國、香港地區開放，預計屆時即使正式推出，香港用戶要用到還可能要繞一點路。