追蹤iPhone 15 系列｜全部型號現貨登場　出機禮遇總值$5,500

iPhone 15 系列又再掀起換機熱潮，現時於Apple官網預訂新機仍需時至少兩周。iPhone 15系列全部型號現貨已經抵達全線SUPREME Shop，更可以經App或網頁查詢供應情況，新機不單可即時到手，更可同步享上台及Trade-in禮遇。



快人一步出機 即日出機

和記電訊旗下的尊尚品牌SUPREME推出一系列iPhone出機優惠，現於門市上台或續約出機，可即時帶走全新的iPhone 15系列手機，兼有極具吸引力的出機禮遇。最重要是無需久等，隨時較於官網買機更快到手。

首推全新「追蹤iPhone 15系列」功能 提供最新供應情況

SUPREME現有客戶更可透過SUPREME App或網頁內新增設的「追蹤iPhone 15系列」功能，掌握全線分店iPhone 15系列全部型號的最新供應情況，輕鬆前往各分店出機，確保萬無一失。其他客戶亦可到SUPREME網頁查詢相關資料。

立即追蹤：https://bit.ly/3Q6wLfm

上台出機禮遇 總值超過 $5,500

SUPREME針對高消費客戶提供全方位的尊尚禮遇及專屬服務，締造與眾不同的優越數碼生活，每項禮遇均是為客戶度身設計。現時不論新舊客戶，到SUPREME上台、續約或升級至指定5G月費計劃，皆可享即日出iPhone 15系列，更有連串驚喜禮遇總值超過$5,500，當中包括兩個英皇戲院VIP會籍，讓你以85折欣賞電影、於生日月份享免費戲票及精緻小食等。與此同時，客戶更可享易賞錢積分獎賞、兩年免費BowtieGo營養See計劃及新晉品牌FASE時尚手機殼兩個，全方位保護新機。

「一換一」trade-in優惠

有舊iPhone型號在手更可善用「一換一」trade-in優惠。憑iPhone 5或以後的任何型號舊iPhone，Trade-in換購新推出的iPhone 15系列任何一款手機，再額外享高達 $1,100折扣，而現有客戶更可尊享多$200優惠，即合共$1,300折扣換新機。

「一換一」計劃名額有限，立即到各大SUPREME Shop或瀏覽SUPREME網頁了解更多：https://bit.ly/48DIRDL

SUPREME Shop

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