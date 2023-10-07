iPhone 15| 電訊商平過官方?! 出機懶人包 教你補$1,809出Pro Max

iPhone 15 雖然已經推出接近3星期，但各大門市依然逼滿人，大家都想「一親芳澤」，親身試玩！不過出機優惠五花八門，這間機價有折，那間月費抵玩，真心難揀！我們比較了幾間大電訊商iPhone 15 出機計劃，發現有一間不但價錢最吸引，機價只需補$1,809便可出機，而且門市有現貨，即日取機！



舊機趁高價放售 「一換一」最精明 隨時平過官方!

一至兩年換一次手機很過份嗎？完全不過份，反而慳更多！iPhone的二手市價一向企硬，十分保值，因此將手上用了一兩年的iPhone 趁回收價仍在高位時放售，再補貼些少便可以追新款。3香港連續賣了iPhone 15年，當然深知這個玩法，今次推出「一換一」優惠，額外加送$1,000淨機補貼，現有客戶更多送$200（共$1,200），連同原有的$790淨機優惠，足足節省高達$1,990！

Pro/Pro Max已有現貨快過官方!? 貼地出機Plan只需$228!

早出機早享受，年底才出淨機又不會「平幾嚿」，可是官方隨時年尾才有。到3香港以「一換一」優惠出機，月費只需$228起，iPhone 15 Pro/Pro Max更有現貨，即場取機，如果剛巧要轉台或有舊機想Trade-in，這便是最佳的出機途徑！

哪個台最抵？出機Plan小心取巧位 計全期支出這間最優惠

間間電訊商都指自己抵，一出比較表便原形畢露！3香港出新iPhone入門月費只需$228，額外淨機折扣方面，B台雖聲稱有88折，但需客戶硬食$318月費計劃方可享有優惠，C台更只減$1,000，怎也不及3香港高達$1,990的淨機折扣吸引。合約期內月費連行政費及機價總支出，3香港較B台及C台優惠多達$3,190！

只看上表當然未夠，再看下表額外加送的一系列獎賞比較，便可見3香港有豐富的額外優惠，包括12個月內地副號、網絡安全服務三選一（防詐騙來電服務、Zone Alarm網絡保安服務及VPN服務），以及FASE時尚手機殼。3香港再一次以數字證明其月費計劃最抵玩！

特別追加：北上常客專用月費

近期很多人北上食買玩。順帶一提，3香港有一個$288月費計劃，除了100GB本地數據外，客戶更可於合約期內以每月$38加購24個月額外共48GB內地及澳門數據，再加送240GB本地數據，喜歡假日到大灣區消費的話最適合，重點是，即使選用$288月費計劃，3香港全期月費連iPhone總支出依然較其他台吸引！

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(資料及相片由客戶提供)