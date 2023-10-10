IvacyVPN限時優惠　1折買用足5年！輕鬆解鎖Netflix、Disney+娛樂

想擁有快速、安全的 VPN 體驗，同時享受極高折扣嗎？Ivacy VPN 現正推出 5 年訂閱計劃 1 折優惠，讓 HK01 讀者以極低廉的價格，長期享用頂級的 VPN 服務。Ivacy VPN 擁有 5700 多個遍佈全球 100 個國家的伺服器，不論你在哪裡，都能連接到就近的高速伺服器。同時，Ivacy VPN 能解鎖串流體平台地區限制，讓你觀看更多精彩內容。如果你想長期使用安全、快速、功能強大的 VPN，現在就把握這個 5 年 1 折的優惠！



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今次 Ivacy VPN 推出的 1 折優惠，只有限時 24 小時，想用便宜的價錢，享受到長達 5 年的優質 VPN 服務，就要在 24 小時內，點擊文章中的連結，到 Ivacy VPN 網站訂閱，萬勿錯過。

10部裝置多平台使用

現時每個用戶都多於一個裝置，如手機、平板、電腦等，使用單一 Ivacy 帳號可同時登入 10 部裝置，享受多重登入。Ivacy VPN 專用的應用程序，可在 Windows、Mac、iOS、Android、Chrome、Xbox、PS、Kodi，甚至安裝在 Router 上使用。一次訂閱就能滿足大部分裝置對 VPN 使用的需要，無需擔心不同平台的支援問題。

無視地區限制 任睇串流內容

Netflix、Disney + 平台上的串流內容，根據地區不同，其實有很多限定內容只有指定地區才能觀看。Ivacy VPN 具有 5700 多個位於 100 多個位置的伺服器，可以解鎖7大 Netflix 地區，包括美國、法國、日本、英國、澳大利亞、德國和加拿大，就能即時看到這些地區的隱藏串流內容，一下子擴大娛樂範圍。

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其中一個實例是，香港區未上架《Top Gun：Maverick》，但現在已能在日本、美國地區觀看，只要使用 Ivacy VPN 連線日本區的 server，Netflix 就能自動跳到日本區，以及提供當地支援的內容，解決很多香港 Netflix 沒有的串流影片。

同時，Ivacy VPN 是少數 VPN 平台中，提供 Netflix 無緩衝（Buffer-Free）專有隧道協議保證的 VPN，即只要連接上 Ivacy VPN，觀看 Netflix 時也無需擔心網速問題，無阻觀看串流影片的順暢度。

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分流技術先驅 彈性使用 VPN

一般使用 VPN 大多會焗限一個裝置打開後，其所有網站、App都會透過 VPN 瀏覽。可是 Ivacy VPN提供分割通道功能，只要在「Split Tunnrling」中設定，就能把 App 放到不受 VPN 影響的清單中。

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專用的安全下載功能 具有P2P優化的伺服器

Ivacy VPN 的分割隧道(Split Tunnel)功能，用戶可以設定只有特定的 Apps 經過外國的 VPN 伺服器連接網絡，而其他 Apps 仍然連接本地更快速的伺服器。這樣一來,在觀看額外的內容時，整體的瀏覽體驗依然很流暢。同時,Ivacy VPN 也有專用的安全下載功能，配備了 P2P 優化的伺服器。用戶透過 Ivacy VPN 在網路上下載內容時，都將被掃描和檢查，如果發現有惡意或被感染情況，其將在伺服器層面被移除。

高連線速度、10年VPN技術經驗

Ivacy VPN 經過 VPN 評測網站 ProPrivacy.com 測試後，證實為目前速度最快的 VPN 服務，是少數幾個允許絕對零緩衝的 Netflix 串流的 VPN 服務之一。記者實試連上 Ivacy VPN，就曾測試過下載速度超過 100Mbps，與其他 VPN 平台比較，速度確實在水準之上。而且 Ivacy VPN 擁有超過 10 年的 VPN 技術經驗，有超過 100 個地點和 5700 多台服務器，穩定性和速度都有保證。

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用戶評價值得信賴

現時市場上有大量的 VPN 品牌選擇，價錢便宜當然是其中一個選擇因素，而使用過的用戶評價也很值得參考。Ivacy VPN 作為最經濟實惠、最快速和擁有 10 多年 VPN 技術經驗的行業先驅，在用戶體驗評價網站 TrustPilot 當中，得到超過 2,880 個用戶評價，評分高達 4.7 分（5分滿分），多達 87% 用家給予 5 分得最高評價，可見 Ivacy VPN 在真實用家中得到不錯的風評。

用 VPN 幫你慳錢

1）使用 VPN 節省機票費用

你想節省機票費用得話，使用 VPN 是一個很好的選擇。 一些旅遊網站（如Expedia）會根據使用者的位置顯示不同的價格。如果搜尋從香港到洛杉磯的航班，會看到根據搜尋位置不同而出現價格差異。 因為航空公司會因為起飛國家不同而收取不同的機票價格，但可以使用 VPN 來繞過這個限制。

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2）使用 VPN 節省訂閱費用

Netflix、Hulu、Spotify，很多人每月都訂閱多個不同平台，而訂閱服務在各國家也會收取不同的價格，使用 VPN 亦能繞過限制，在收費較低的地方進行訂閱。 例如，香港 YouTube Premium 個人計劃需 $78／月，但土耳其只需約 $12.66／月，想較便宜訂閱 YouTube Premium，就要使用 Ivacy VPN 轉地區訂閱。