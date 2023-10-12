冷氣收爐前必做兩件事｜根據天文台預測，東北季候風將抵達華南，風勢頗大之餘氣溫更明顯下降，氣溫漸漸跌至近 20 度。隨氣溫下跌，冷氣也是時間休息數個月時間，但不要以為單純不開機就行，其實有兩件事不能忽略，防止冷氣機發霉、壞機。



必做1）清洗冷氣

冷氣機使用了一整個夏天，機身、隔塵網、金屬片上都會積蓄很多塵埃，如塵埃一直不清走，到夏天再開時就會嚴重影響製冷表現。因此，在停用冷氣前要看清洗隔塵網、金屬片，而第一步要做的，就是把電製拔除，或關電錶供電掣，以防止清楚時漏電，發生觸電意外。

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清洗隔塵網不要以為要用什麼清潔劑，其實用清水沖走隔塵網上的灰塵就足夠。因為在沖洗過程中，如果使用化學藥劑或熱水，有機會令隔塵網變形。同時，剛用水沖洗完的隔塵網，可以使用軟布抹乾，或放在陰涼處慢慢「陰乾」。

至於金屬片清潔，可以使用藍威寶裝入噴壺中，噴入機內金屬片，讓灰塵隨水喉流走。完成清洗後，在乾透後可以用防鏽油噴到機底、外殼、機身位置，即使有水漬都可以防止生鏽。

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必做2）開送風模式

不要以為清潔完冷氣機各部，就完成整個步驟。最後要再重新接駁電源，並開啟送風模式1～2小時，將殘留在冷氣內的水氣都吹乾才再關機。這樣做就能避免內部機件因濕氣而發霉，延長使用壽命。

清潔冷氣機底盤積水

另外，窗口底冷氣機要特別留意，機底有機會充滿積水、污垢，如長期間沒清理機底的污水，除了會滋生細菌，更會侵蝕附近的金屬，令機件發霉、生鏽。因此在使用一定時間後，可找專業人士幫忙，拆開窗口式冷氣機清潔底盤積水。