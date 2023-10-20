舊電器火災危機｜家中總有一、兩件電器使用了很長時間，這些老舊的電器除了耗電外，更有可能帶來火災風險。

台灣消防署在 Facebook 專頁分享，上年因電氣造成的火災有 2,890 宗，平均每天有 8 起因電氣老舊或使用不慎等造成的火災，因此分享三款電器的安全使用貼士，避免發生家居火災。



風扇電線要注意

有葉風扇可能會在家居不同地方擺放和使用，台灣消防局警告不應靠近衣物、窗簾等可燃物，以免攝入扇葉和摩打造成短路。同時，風扇的電線和插頭需要注意，不應壓在風扇或其他重物下，或易遭踩踏處。拔除插頭時，也不應拉扯電線，有機會拉斷電線和保護膠條，再使用時或導致短路起火。

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暖爐使用距離小心

台灣消防局建議，電暖爐運作時，不可用於烘乾衣物、棉被等可燃物，而且與可燃物要保持 1 米以上距離，避免引致起火。同樣，電暖爐的電線也不應隨手拔掉和拉扯。作為高功率電器，盡量直接插在獨立電源上，就算要使用拖板，也不應與其他電器同時使用。

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抽濕機使用位置

部分用家使用抽濕機，目的是為了乾衣，但不應在抽濕機上方烘衣物，因避免衣服掉落，遮蔽抽濕機風口造成機體散熱不良導致起火，或滴水進入抽濕機內部導致短路。另外，要定期幫抽濕機倒水，如日常沒有倒水習慣，溢出的水有機會令抽濕機產生短路，碰到電線更有機會導致漏電起火。

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