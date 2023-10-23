中國App Store至少5名員工被炒｜手機App、手遊日新月異，每次打開 App Store 都有一些新的 App 吸引下載，特別是 Apple 推薦的程式，會在頁面中有更大的曝光，甚至影片宣傳。近日，爆出中國 App Store 至少 5 名員工被炒，原因竟正與 App Store 推薦有關，當中更涉及性侵醜聞。



根據 The Information 報導，至少 5 名中國 App Store 的員工，因為違反公司守則，與開發者之間有不當行為而被解僱。根據 Apple 前員工透露，Apple 盡量將 App Store 員工與開發者分隔，甚至限制 App Store 不同部門之間的互動，以防止開發者機密資訊被分享。

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（圖片來源：MacRumors）

報道指該批員工雖沒有批准 App 上落架的權力，但有權影響程式的曝光率。在 Apple 針對這批員工展開調查後，發現他們接受開發商提供的免費餐點和夜總會消遣開支，以換取在 App Store 中獲得推薦位置。目前未能確定這些員工，是否推薦了與他們進行不當互動的開發者的 App。

更離譜的是，The Information 報導指出，被解僱的 App Store 員工中，其中一名涉嫌性侵了米哈遊（《原神》開發商）的一名員工。Apple 發言人並未針對事件作出正面回應，但強調 Apple 希望全球員工遵守公司非常嚴格的道德和商業行為政策，並會對不當行為進行徹底調查，在適當的時候採取行動，包括解僱員工。

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連登網民亦神探上身，早在一年前開 Post「其實蘋果係唔係好中意原神？」，指在 Apple 官網和 App Store 內，都發現大量的《原神》宣傳，在今次事件爆發後，令網民不禁把兩者拉上關係。

資料來源：Macrumors、LIHKG