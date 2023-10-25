MSI 推出 10 月秋季狂賞優惠，商務、電競筆電都有折扣優惠。其中最引人注目的是搭載 RTX 40系列顯示卡的 Katana 15～17，現在最低只要 $8,999 起，玩家絕不可錯過。



Katana 系列一直是 MSI 標誌性的電競筆電，深受打機玩家喜愛。此次促銷中的15吋和17吋型號，全面升級搭載 NVIDIA RTX 40系列顯示卡，效能大幅提升。不管是入門玩家還是資深玩家，都能找到適合的選擇。

MSI由即日起至10月31日，推出秋季狂賞，RTX40系列筆電66折起

Katana 15 - 入門首選

Katana 15是入門玩家的不二之選。最低價只要 $8,999，就能擁有RTX 4060的強勁效能。在CPU的部分則有 12 代的 i7 與最新 13 代的 i7 / i9 可以選擇，加上RGB背光鍵盤、1TB 大容量 SSD 和 16GB RAM，讓玩家馬上就能投入戰局，輕鬆體驗次世代電競效能。另外在香港購買MSI的手提電腦，都享一年國際保用+一年本地保用，總共兩年的保用優惠

Katana 15 B12VFK ( i7-12650H / RTX4060 )

售價：$8,999（活動前價格：$9,999）

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Katana 15 B13VFK ( i7-13620H / RTX4060)

售價：$9,999（活動前價格：$12,999）

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Katana 15 - RTX 4070 效能升級

想要更強大的遊戲體驗，就不能錯過搭載 RTX 4070 的 Katana 15，$10,499 價格是性價比極高的選擇。配備 QHD 高畫質顯示器、光線追蹤、i7處理器與1TB SSD，帶來極致流暢的遊戲體驗。

Katana 15 B12VGK ( i7-12650H / RTX4070 )

售價：$10,499（活動前價格：$12,999）

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Katana 17 - 17吋大螢幕之選

Katana 17 大螢幕帶來更開闊的視野，針對熱愛大尺寸螢幕的玩家推出。240Hz 高更新率渲染每個畫面細節，提供最鮮明且極度流暢的視覺畫面。RTX 4060 加上最新13代的i7 / i9 CPU 輕鬆驅動新世代遊戲。MSI獨家Cooler Boost 5動態散熱模組設計，確保長時間高強度運作穩定流暢。不需外接螢幕，就能盡情沉浸於遊戲世界。

Katana 17 B13VFK( i9-13900H / RTX4060 )

售價：$12,499（活動前價格：$13,999）

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購機再送獨家龍魂之刃模型

只要現在到各大通路購買 MSI Katana系列手提電腦，就能獲得獨家的龍魂之刃模型！數量有限、兌完為止，各位龍粉千萬別錯過。

更多秋季狂賞詳情，可到MSI官方活動頁了解（按此進入）