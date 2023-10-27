iPhone 6S、iPhone SE等8部舊機專屬iOS更新｜Apple 早前推出 iOS 17.1 更新，帶來了AirDrop支援流動網絡、動作按鈕防誤觸、待機顯示可關閉螢幕等新功能，以及修復 iPhone 15 Pro 螢幕烙印。沒想到 Apple 仍記得無法升級 iOS 17 的舊機，推出專為舊 iPhone 而設的更新，以進行安全修復。



舊手機仍受Apple照顧｜修復漏洞阻擋黑客

iPhone 在各個版本上，都有一些修復更新，以阻擋系統漏洞版黑客利用。早前的「CVE-2023-32434」漏洞，能讓惡意程式以核心權限執行任意程式碼，盜用受害用家的 iPhone，以及取得其資料。Apple 亦積極推出新版本修復漏洞，不過有些舊 iPhone 不能升級 iOS17，那是否等於要與漏洞共存呢？

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針對 iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X 三款舊 iPhone，Apple 推出了 iOS 16.7.2 版本，修復了 16 個安全漏洞，包含Find My、ImageIO、天氣、Siri等錯誤。

而 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、第一代 iPhone SE，即可以更新 iOS 15.8，同樣針對內核中的一項漏洞進行修復，防止黑客通話漏洞執行任意程式碼。

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