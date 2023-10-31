24吋 iMac M3版發表｜Apple 剛才在發布會中公布了新一代的 24 吋 iMac，相隔近 3 年時間終於都把 M1 晶片的 iMac 全面升級最新的 M3 版本。機身設計雖沒太大變化，但 M3 晶片為 iMac 的帶來更強大的效能表現，最重要是價格不變！



M3 晶片 24'' iMac

新一代 iMac 最大的升級，當然是改用 M3 晶中片。配備 8 核心 CPU、最高 10 核心 GPU，以及支援 24GB 統一記憶體，令 M3 版 iMac 比 M1 版速度快 2 倍。M3 晶片與 iPhone 15 Pro 的 A17 Pro 晶片，同樣是首批支援硬件光線追蹤的 Apple 晶片，以及支援加速網格著色，令 iMac 能提供更精準、逼真的光線表現，提升 iMac 在遊戲體驗的效能。

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24'' M3 iMac（Apple 發布會截圖）

升級功能、硬件

M3 版 iMac 一次過推出 7 種顏色（8核心GPU版只得4色選擇），螢幕規格與先前相若，配備 24 吋 4.5K Retina 顯示器、1130 萬像素、P3 寬廣色域、超過 10 億種顏色，以及 500 尼特亮度。今次的升級主要在 M3 晶片方面，使Safari 的速度提升 30%、《Microsoft Excel》等生產力 app 的速度提升 30%、遊戲載入速度快 50% 的格率，不論是學生、玩家，還是工作需要都能滿足。

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具7種顏色可選擇：藍色、綠色、粉紅色、銀色、黃色、橙色、紫色（Apple官方圖片）

另外，M3 版 iMac 支援 Wi-Fi 6E，下載速度比上一代快達 2 倍。藍牙連接亦支援 5.3，能連接最新的藍牙裝置。連接埠方面，配備 4 個 USB-C 插頭，包括 2 個 Thunderbolt，支援標準配備 Gigabit Ethernet 的指定型號，以及高達 6K 的螢幕。

M3 版 iMac 配備 1080p FaceTime 相機以及錄音室級數咪高風，方便用家線上開會、視像通話。內置 6 個喇叭音響系統，支援杜比全景聲音樂或影片時支援空間音訊。

價格及發售時間

24 吋 M3 iMac 由即日起即可在 Apple 官網訂購，將在 11 月 7 日起發售。

價格與上代一樣：

10核心CPU 8 核心 GPU／256GB儲存空間：$9,999

10核心CPU 10核心 GPU／256GB儲存空間：$11,499

10核心CPU 10核心 GPU／512GB儲存空間：$12,999

