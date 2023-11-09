HUAWEI WATCH GT 4實試後評｜3大方面造就貼身時尚、健體助手

HUAWEI WATCH GT 4 實試後評｜智能手錶與智能手機一樣發展多年，近年開始大眾化，數百元都已經可以找到一枚聲稱功能齊全的平價款式，然而一款智能手錶好用與否，斷不能只靠其內置的功能數量而定。



《香港01》科技玩物記者早前就試玩了華為在香港最新推出的智能手錶 HUAWEI WATCH GT 4，就重新體驗了一次作為一枚智能手錶應該給予用戶的絕佳使用體驗。

HUAWEI WATCH GT 4 三大特點．造就貼身時尚、健體助手

輕奢時尚設計

首先從最基本的外型著手，綜觀目前市場上的一般智能手錶，有不少經常強調自己為「科技產品」，將功能堆砌其中之餘，外型設計要不就是太過單調、要不就是科技感太重，然而作為比智能手機更常「露面」的貼身用品，智能手錶的造型有必要更能體現用戶的個人品味。

而 HUAWEI WATCH GT 4 就做到這一點，其提供 46mm 及 41mm 兩個尺寸選擇，46mm 版本外型採用八邊形金屬錶框，看上去就有如傳統名錶一樣，加上用戶可以配上不同的錶面，即使是商務或休閒裝束，46mm 的 HUAWEI WATCH GT 4 都可以 Carry 得到，而且它內置的電池可以支援最長 14 天續航，不用經常充電，使用上手自然就更為方便。

HUAWEI WATCH GT 4 46mm共有雲杉綠、山茶棕、曜石黑三色選擇（蔡浩騰 攝）

如果覺得 46mm 版本的陽剛味太重、或是想要一款更輕便的型號配合運動需要，更小巧、輕盈的 41mm 版本的 HUAWEI WATCH GT 4 就更切合用戶需要，圓形金屬閃耀光環錶框設計，41mm 的 HUAWEI WATCH GT 4 更是一件不俗的時尚單品，相信一眾女性用家都能受落。

HUAWEI WATCH GT 4 41mm則有皓月銀、凝霜白、幻夜黑選擇（蔡浩騰 攝）

全天侯體徵偵測

外型設計自然高分過關，然而 HUAWEI WATCH GT 4 真正的價值，還是在其軟、硬件配合下為用戶提供的多樣性能。

一如以往多代，華為在 HUAWEI WATCH GT 4 上配置了大量的感應器，常見的心率偵測當然繼續存在，但最強之處是今代加入了全新升級的 TruSeen™ 5.5+ 心率偵測技術和 AI 演算法，優化高強度運動狀態、低溫環境、幼 小腕圍等弱信號場景下偵測能力，提升綜合心率偵測穩定性。

另外今代 HUAWEI WATCH GT 4 又支援脈搏波房顫和早搏提示功能，配合高性能 PPG 感應器，可更準確地識別心律失常風險。

除了心臟健康，HUAWEI WATCH GT 4 亦加入了升級版 TruSleep 3.0 睡眠偵測技術，又得益於最長 14 天的續航時間，在晚上用戶就不需要除下手錶充電，只要戴上手錶入眠，翌日就可以查看自己的睡眠周期等數據，以了解自己的休息狀況。

而對女性用戶非常實用的還有全新升級女性生理周期管理 3.0，透過採集用戶在夜間睡眠期間的心率、體溫、呼吸率等特徵資料，結合生理周期內特徵變化趨勢，可智能預測女性用戶生理周期，並提前貼心提醒用戶關注周期健康所需。

華為運動健康系統化鼓勵用戶多作運動

以往的智能手錶，即使加入大量的運動偵測功能，都只能被動地供用戶進行紀錄之用，但如果用戶想要改善體態，智能手錶單單作紀錄用途其實作用不大。但 HUAWEI WATCH GT 4 上就加入了大量與健體相關的軟件功能，讓用戶的健康狀況可視化，從而增加用戶對運動、塑體有更大的原動力。

HUAWEI WATCH GT 4 新加入的「活力三環」功能

首先就有新加入的「活力三環」介面，它以非常簡單的畫面讓用戶清楚每日的活動及鍛煉時數，以及已消耗的卡路里，用戶在華為的運動健康 App 輸入個人資料後，系統又會按用戶年齡、性別、體重、身高等度身訂造接近自身能力的目標，並根據執行情況對每週的運動目標作推薦更新。

「熱量赤字」的概念，對於減脂塑體非常重要

除了運動消耗，有減肥需要的用戶，平常可能煩惱如何計算卡路里攝取，HUAWEI WATCH GT 4 新加入的減脂塑形 App 就十分實用，事關它罕有地引入飲食運動平衡概念，只要在每次用餐時進行「打卡」、紀錄所攝取的卡路里數值，系統就會以圖像化的形式鼓勵用戶以均衡飲食配合運動進行體重控制。