YouTube 近期對 AdBlock 大力打擊，早前已有外國用家使用時，被 YouTube 警告不要使用 AdBlock。而外媒 The Verge 更取得 YouTube 官方的說法，會把封鎖 AdBlock 的措施擴展至全球。



嚴打 AdBlock

早在今年 6 月時，有外國用家發現 YouTube 偵測到 AdBlock 後，會發出警告通知，指如仍要使用 AdBlcok 就將會在 3 段影片後封鎖，只能選擇觀看廣告，或訂閱 YouTube Premium 解決。

日圓匯率5.14｜東京/大阪/京都/福岡/名古屋動漫模型玩具店推薦

而根據 The Verge 的報道指，YouTube 進一步打擊 AdBlock，使用 AdBlock 的用家將會直接被封鎖，不再有 3 段觀看影片的緩衝期。同時，The Verge 確認 YouTube 打算把這措施擴展至全球的 YouTube 用戶。

解決方法

當然，最簡單的解決方法是訂閱 YouTube Premium，即使覺得香港地區的月費昂貴，也可以使用 VPN 轉地區到土耳其、烏克蘭，以較便宜的價錢訂閱。

YouTube Premium價格



香港：$78/個人；$138/家庭

土耳其：約$8.34/個人；約$16.69/家庭（將會加價）

烏克蘭：約$21.14/個人；約$31.81/家庭



另外，雖然 AdBlock 被封鎖，但「你有張良計，我有過牆梯」，網上有人設計出另一個解決 YouTube 廣告的插件 - 「FadBlock」。與一般的 AdBlock 不同，「FadBlock」主要針對 YouTube 使用，而且不是阻擋廣告，而是令10秒～1分鐘的廣告在 50 毫秒中極速播放完成。

電器安全｜燈膽成日燒或是「電氣火災」先兆、遇這4狀況不能忽視

換句話說，「FadBlock」能令用家不用看廣告之餘，又不會影響到 YouTuber 的廣告收入，因此在上架未到一個月就有超過超過 20 萬人下載。不過「FadBlock」只能在 Chome 瀏覽器上使用，如果用家想在手機也能享受無廣告睇片，看來只有訂閱 YouTube Premium 一路。