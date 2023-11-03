日本紅葉時間表2023、實用紅葉App推薦｜日圓低水，又踏入秋冬，正值是去日本賞紅葉的最佳時期。紅葉會根據天氣轉涼的時間而出現，因此日本全國的賞楓最佳時間都有所不同。出發前，一定要睇定以下網站、App 的紅葉資訊，免得到了日本才發現錯過時機。



日本全國賞楓最佳時間

日本的氣像網站都會公布全國各地的紅葉出現時間，當中「Weather News」網頁更會分享「紅葉名所」排行榜，等賞楓人士可以知道什麼時候，去那一個地區和「紅葉名所」，能觀賞到最壯觀的紅葉風景，甚至紅葉此刻在某區的色澤、是否已落葉都能一網看清。

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同時，只要在 Weather News 官網中，點擊「見頃日」，就能找到在日本的指定日子中，那些地點以及「紅葉名所」的觀色最完美。進入特定地區後，也能一次過看到一週的天氣情況，方便安排天氣最好的日子才出發。

日本各地區紅葉時間

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紅葉名所排名推介

一App必裝：紅葉マップ（紅葉Map）

如果已經到了日本，但還是想不到去那能賞楓，或者想近近地找酒店旁的地區賞楓的話，可以下載「紅葉マップ」App。進入 App 後能看到一個簡易的日本地圖，只要點入其中一個地區，就會在地圖上出現多個紅點指示那裏有紅葉，再點入其中一個紅點，就能看到那地方的紅葉景色如何，以及大概介紹該地的紅葉風景和前往方法。對於不太計劃行程的旅客非常方便。

安裝連結：iOS / Android

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