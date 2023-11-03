小米 14 水貨到港｜小米上周公布的新旗艦機 Xiaomi 14 系列在中國內地相當受歡迎，雖然其國際版本應該要等到 2024 年頭，但等不及的話亦可以考慮循水貨渠道購買？



Xiaomi 14 系列水貨到港上手速試

Xiaomi 14 系列上周開售後陸續出貨，而位於旺角先達廣場的三禾電氣都有小米 Xiaomi 14 系列的水貨到埗，《香港01》科技玩物記者就借得其中的 Xiaomi 14 Pro 實機作短暫體驗。

Xiaomi 14 Pro 採用 6.73" 的 LTPO AMOLED，其實顯示效果與上代一樣，不過邊框修窄、同時機面採用四曲邊的龍晶玻璃（蔡浩騰 攝）

從外觀上而言，Xiaomi 14 Pro 繼續過去的極簡設計，對比上代改變不大，然而一上手，就能發覺 Xiaomi 14 Pro 的手感有進步。

Xiaomi 14 的機背設計簡約（蔡浩騰 攝）

今代其金屬邊框對比上一代更寬的同時，屏幕與機背都加入四邊弧度處理，拿上手相當貼服，的確真如小米官方所言，兼有直版機及曲邊的優點，唯一要挑剔的是機身重量不減反增，幸而重量分布尚算平均，不會有頭重腳輕的問題。

一窺 Hyper OS 新系統、S8 Gen3 新處理晶片

Xiaomi 14 Pro 作為小米新一代旗艦，內裡的賣點不少，軟件方面有首次預載的 HyperOS 介面，不過一般操作對比之前的 MIUI 沒有太大分別，而且基底仍然是 Android 系統，在未能連通小米其他智能產品的前提下，HyperOS 並未又太多必試之處。

小米 Xiaomi 14 系列是首個預載 HyperOS 的新機（蔡浩騰 攝）

硬件方面，它是目前全球市場唯一一部採用 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 的旗艦手機，雖然我們並沒有太多時間作重度的效能測試，但在試用途中作大量拍攝，機身都沒有明顯的發熱，暫時看其效能、散熱未有太大問題，更多的可以留待香港行貨到時再進一步測試。

可變光圈新 LEICA 鏡實試

Xiaomi 14 Pro 的主鏡頭是今代拍攝硬件上的最大進步之處（蔡浩騰 攝）

除了處理器上的換代，Xiaomi 14 Pro 身上最多人留意的相信要數其全新一代的 Leica Summilux 主鏡頭，除了光學上更強，內置的 CMOS 更是小米特別訂製的「光影獵人900」，隨手拍的成像已經十分銳利，拍攝所得的影像具有比上代更強的「重量感」，尤其可以看看其於暗位的處理，不會一味提升光度、反而保留了現場細節。

👇👇👇按圖放大看小米 Xiaomi 14 Pro 實機試相👇👇👇

+ 2

另外今次測試的另一重點，就是「無段式可變光圈」，小米方面指其主鏡頭支援 1024 級的光圈大小調節，不過真實使用時，用戶可以手動選擇的光圈參數其實有限，在自動模式式下有 4 檔，而在專業模式下就有 10 檔，最大 F1.42、最小則為 F4.0。

可變光圈的意義，在於讓用戶可以更好地控制拍攝成品，除了用於控制進光量、以調節快門速度等參數，對一般用戶而言，可變光圈又意味著散景可調，在拍攝時對於畫面就會有更大的掌控能力。👇👇👇

水貨溢價合理、鈦金屬版本都有得揀

在米粉的加持之下，Xiaomi 14 水貨基本上一到先達場內就很快售罄，不過先達三禾開出的售價亦相當合理，對比人民幣售價僅溢價數百，另還有少量鈦金屬版本進貨，如果想要「早買早享受」的手機用家，的確可以考慮👇👇👇

小米 Xiaomi 14 Pro（16GB+512GB版本）：售價＄6580

小米 Xiaomi 14 Pro（16GB+1TB版本）：售價＄7080

小米 Xiaomi 14 Pro（16GB+1TB 鈦金屬版本）：售價＄8580

產品查詢：三禾電氣