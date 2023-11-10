FASE全新手機配飾品牌　聯乘本地藝術家注入香港文化元素！

手機配飾代表一個人的風格和態度，無論是低調中見細節，抑或浮誇中有堅持，人人都希望說出自己獨一無二的故事。全新本地客製化手機配飾品牌FASE聯乘 8位橫跨藍染、紋身、書法和插畫等不同領域的本地藝術家及設計師，注入香港文化元素，推出收藏級手機殻設計，有近140款印花設計選擇，更即將推出全自訂手機殼設計，讓你輕鬆搭配出個人特色。品牌最近更推出多重迎新優惠，把握時機入手設計獨特的機殻！



全新本地客製化手機配飾品牌FASE，對手機殻設計充滿要求，具軍規級防摔標準，原材料通過REACH測試獲安全無毒認證及採用 50% 回收材料製造。而且所有手機殻享有12個月產品質素保養服務。FASE 提供 2 個系列的保護殼，包括 Protect 防摔系列以及 Mirror 鏡面系列，更兼容 MagSafe 充電。適用於 Apple iPhone 15 Pro 及 iPhone 15 Pro Max，更多適用於其他 Apple iPhone 15 系列型號及 Samsung 系列 (S23 、 S23 Ultra 、 S23 Plus) 的手機殼快將推出。 無論你追求保護性或設計美感的設計，總有一款適合你！立即選購：https://bit.ly/472E39V

FASE將手機殻提升至另一層次，讓大家不止是買一個殻，而是買一件藝術作品回家。品牌聯乘不同範疇的本地藝術家和設計師，絕對值得入手。

有溫度的藍

「片藍造」相信大家都不會陌生，在大嶼山一角默默經營和推廣藍染工藝，開班授徒，是不少香港人親身體驗藍染的第一站。今次推出的5款機殻，繼續以漂亮的紮染功夫，在作品中呈現「手的細度，心的溫度」的傳統藍染精神。

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在手機刺出暗黑風格

近年多了小清新紋身，紋身師JAN KWOK 則堅持走暗黑風格，以水墨手法表現重金屬、反叛和超現實的作品，以及充滿意念的想像力。從Devil Eye到暗黑鰲拜，也許你不夠膽紋身，現在也可以擁有一個充滿態度的刺青。

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私藏香港郊野

Mandy Chan創立了西洋書法及插畫品牌Mstandforc，最出名是以微縮風景畫喚起大家關注全球暖化。今次聯乘則有她以畫筆紀錄的香港郊野地貌，從獅子山、古洞水塘，到鳳凰山日出景緻，忙碌中望一望，即時減壓！

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開往塗鴉世界的紅van

Uncle 852是本地有名塗鴉藝術家，走過街頭都可以看到他的作品。他最喜歡研究中文字體塗鴉，這次就將香港地方特色和塗鴉文字共冶一爐，亡命旺角紅van、張保仔去長洲搶大魚蛋，甚至是銅鑼灣打小人，每款都充滿創意幽默。

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中式水墨 x 港式幽默

沉迷中國書畫美學的藝術家「巫墨筆歡」，這次在山水畫中插入令人會心微笑的香港元素和題字。有放不下手機的熊貓，題字「早啲瞓啦」；將陰陽燭混入山水世界的「大奇蹟日」，還有「我愛返工」、「食極唔肥」等題材，幽默同時又有滿滿生活感。

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少女風甜蜜花海

以花為媒介進行藝術創作，創立專門製作押花家居精品的品牌Fleur Doux，品牌創立人Kanley Kwan鑽研押花藝術多年，加上精美的打印技術，作品就如有一片花海活在手機和機殻之間。「用甜蜜的花，在枯燥生活中獻上一點甜，帶來好心情。」每天收花，好像也不錯！

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童真拯救日常

經常說回不去了，童年就是其中之一。香港插畫師「查理的mami」則以小孩Charlie的視角，用童真觀察日常，盡情釋放各種怪趣的幻想，有被珍珠奶茶珍珠攻佔的世界，有和水瀨放空飄浮的Charlie，治癒拘謹的都市人。

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收集那些年

另一本地插畫師Hohohola則帶來由可愛角色啤仔帶你遊歷金魚街、公共屋邨、紅A燈罩水果檔，再走入康樂旗盤，希望大家尋回生活中的一點趣味和正能量。

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加碼迎新優惠！新會員送你$40優惠

為慶祝品牌誕生，FASE正進行「新登場獎賞」活動，由即日起至11月30日期間，新會員送你$40優惠，下單即可使用。另外於豐澤門市或網店購買FASE手機殻都有獨家9折優惠。除了聯乘系列，還有純色、幾何、布藝、雲石紋、毛孩等主題機殻選擇，同樣都有優惠！

捐出5%收益支持本地展能藝術家

於2023年9月至2024年3月期間凡購買任何FASE手機殼，FASE會將5%收益捐予香港展能藝術會旗下的「藝全人」，支持香港展能藝術家的發展，別具意義。

銷售點

FASE 官網：https://bit.ly/472E39V

豐澤門市或網店：https://bit.ly/40vy36Z

Supreme：https://www.supreme.vip/home/index.html

3 香港：https://www.three.com.hk/tc/home.html

（資料及相片由客戶提供）