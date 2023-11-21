Samsung 官網手提電腦震撼優惠｜Galaxy Book3系列低至55折入手！

等左成年，終於等到Samsung手提電腦優惠了! 連一直 Galaxy Book3 系列中最強效能的 Galaxy Book3 Ultra 都有超抵折扣，由建議零售價 $26,380 減穿低於$20,000。Galaxy Book3 Pro 360 丨Pro 亦有優惠，不用$10,000就可以入手，還有超多豐富禮品送，包括「澳門銀河™」住宿禮券(價值HK$1,600) *及Galaxy Tab S6 Lite 平板電腦，以舊裝置Trade In換新Galaxy Book3系列更可享震撼價高達$3,333回贈，憑 DBS信用卡簽賬再享高達$2,000回贈**。如正打算購買新NoteBook 的話，現在就是 2023 入手Samsung手提電腦的最好時機。



Galaxy Book3 Ultra 極致效能最啱機迷／剪片用家丨Trade In 連信用卡回贈高達$11,333，低至$15,180入手

說到Galaxy Book3系列中最強效能的 Book3 Ultra，搭載 NVIDIA GeForce RTX 4070 顯示卡 和 第13 代 Intel Core i9 處理器，配備 16吋 Dynamic AMOLED 2X大螢幕，加上3K（2880X1880）解像度，不論是任何 3A 大作，或用家高畫質剪片需求都能滿足。

這類規格的手提電腦在市面上普遍售價都售$20,000以上，這次Galaxy Book3 Ultra (16”, i9, 32GB, RTX4070) 推出優惠價限時減$6,400，只需$19,980，用 DBS 信用卡簽帳滿 $20,000 更可享 $1,600 回贈。Trade-In 任何舊電子裝置更可享高達HK $3,333 額外回贈，折扣連回贈最多節省HK $11,333，換言之最平不用$16,000就可以人手這部最高規格的手提電腦，另外再送超過$5,000禮遇，Samsung網上商店更可享高達36個月分期付款。

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Galaxy Book3 Ultra 規格

Galaxy Book3 Pro、Pro 360 輕薄靈活之選丨Trade In 連信用卡回贈高達$6,633，低至$9,480入手

不需求最高階的規格但是又想要一部方便帶出街工作而又不笨重的手提電腦? Galaxy Book3 Pro 360丨Pro就是你的最佳選擇! 首先Galaxy Book3系列中最輕的Galaxy Book3 Pro (14”, i7, 16GB, Intel Xe Graphics) 只是1.17kg，配備 Dynamic AMOLED 2X大螢幕及第13 代 Intel Core i7 處理器，不論視覺及流暢度都有最佳的體驗。而Galaxy Book3 Pro 360更把平板和手提電腦合二為一，螢幕支援S Pen 觸控屏幕，亦可向後彎曲靈活摺疊使用，隨時隨地輕鬆駕馭你的任何工作。

Galaxy Book3 Pro 360丨Pro限時優惠減$2,500，用 DBS 信用卡簽帳滿 $14,000 更可享 $800 回贈，Trade-In 任何舊電子裝置可享高達 $2,222～$3,333 額外回贈，折扣加回贈共最多節省$6,633！另外再送超過$5,000禮遇，Samsung網上商店更可享高達36個月分期付款。

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Galaxy Book3 Pro 360 規格

Galaxy Book3 Pro 規格

即日起至12月31日，於 Samsung 網上商店或三星專門店買指定產品滿HK$12,000或以上，即送限量「澳門銀河™」酒店住宿禮劵 (價值$1,600)*。趁Trade In優惠換新Notebook真的是超抵買，買Galaxy Book3送Galaxy Tab S6平板電腦，更可以趁機體驗Samsung Galaxy 強大連接效能，可以連接 Galaxy Tab作副螢幕使用，特別適合喜歡多工使用的用家。記得到Samsung 網上商店購買更可享高達 36 個月免息分期，錯過今次優惠又不知道要等到何時了，立即入手Galaxy Book3系列。

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*優惠受條款及細則約束。名額有限，先到先得，送完即止。只限入住指定酒店，包括「銀河酒店™」或澳門大倉酒店或澳門安達仕酒店。

**優惠受條款及細則約束。每位持卡人於推廣期內可享優惠次數不限，惟整個推廣期內每張合資格信用卡享有最多HK$2,000回贈！借定唔借？還得到先好借！

以上所有推廣優惠均受條款及細則約束，並以條款及細則所載内容為準。詳情請參閲 Samsung 網上商店。