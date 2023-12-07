如果有留意跑車、賽車的朋友，相信對「Mercedes-AMG」品牌不感陌生。這個隸屬於 Mercedes-Benz 的頂級品牌，除了以開發頂級的賽車或豪車著名，近年亦開放與不同的科技品牌合作推出聯名產品。



這批聯乘之作既然掛著 Mercedes-AMG 之名出世，性能當然要有一定水平，例如 MSI 剛在香港市場推出的聯名版筆電 Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 就是最佳例子。

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 聯名版開箱

對聯名版有興趣的用戶，當然就不止衝著機體本身而來，MSI 今次推出的 Stealth 16 A13VG Mercedes-AMG 聯名版，從開箱開始已經為用戶帶來絕佳的體驗。打開外裝盒後，就可以見到除了 Stealth 16 筆電之外還有隨附的 Mercedes-AMG 聯名版滑鼠、滑鼠墊、USB、收納包、明信片和束線帶等等。

考慮到 Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 在全球只會發行 3000 部，這些專屬配件也變得彌足珍貴。

賽車風格低調奢華風

除了專用配件之外，Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 的機身亦加入了大量與 AMG 相關的賽車元素，全機選用鎂鋁合金外殼，配色為筆電界別十分罕見的月石灰，另外全機上下都可以找到 AMG 獨有的菱形花紋，如果是賽車 Fans 必定能一眼認出這些向賽道上的 Mercedes-AMG 賽車致敬的元素。

以往的開關鍵亦特地設定成不同字眼、按感的「Start Engine」鍵，打開 Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 附帶開動賽車的實感，是一個細微的加分位。

「跑車級」高性能硬件

既然與頂級賽車品牌聯名，Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 內裡的硬件規格自然也不失禮，顯示方面有顯示效果上佳的 16" UHD+ OLED 屏幕，而且支援 MSI True Color 設定，可以因應自己需要進行調色。

支援 MSI True Color 設定，可以因應自己需要進行調色。

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 的另一規格重點在於其運算性能，其內置了 Intel Core i9-13900H 處理器和 NVIDIA RTX 4070 顯卡，在纖薄的外表之下蘊藏著高階遊戲性能。

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 內置了 Intel Core i9-13900H 處理器和 NVIDIA RTX 4070 顯卡

我們就以高配置運行了多款大作，包括畫面出名精緻的《Death Stranding》，很難想像在栩栩如生的畫面輸出同時，Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 依然可以 60fps 的流暢度持續運行。

同一時間 Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport 內置的 MSI 獨家 Cooler Boost 5 散熱系統，利用雙風扇和 5 個散熱導管分散熱量，令我們長時間遊戲依然未會感到辣手。

Stealth 16 A13VG Mercedes-AMG 聯名版現已在香港上市，售價港幣＄22,999。

產品購買連結

https://hkstore.msi.com/products/stealth16-amg