Ivacy VPN｜Black Friday優惠54美元用足5年　購買、訂酒店更慳錢

Ivacy VPN 推出 Black Friday 終極優惠，只需 60 美元，節省 90% 費用就能一次過使用 5 年。而且，Ivacy VPN 更為 HK01 讀者提供震撼折扣，只要輸入優惠碼：blackfriday，就能再慳 10%，即是只需 54 美元就能享用 Ivacy VPN 5年。



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用 VPN 幫你慳錢

1）使用 VPN 節省旅行開支

你想節省機票費用得話，使用 VPN 是一個很好的選擇。 一些旅遊網站（如Expedia）會根據使用者的位置顯示不同的價格。如果搜尋從香港到洛杉磯的航班，會看到根據搜尋位置不同而出現價格差異。 因為航空公司會因為起飛國家不同而收取不同的機票價格，但可以使用 VPN 來繞過這個限制。

許多酒店會根據客戶的地理位置和 IP 位址來調整房價。 如果連上另一個國家的VPN，就能看到酒店提供的更便宜房價。

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2）購物優惠

購物方面，不同國家對同一商品的價格也有所不同。這與當地人的購買力、稅率等因素有關。當連上外地的VPN後，網站店鋪就會認為你是當地用戶，提供符合當地購買力的折扣價格。

使用 VPN 的另一個好處是可以訪問一些地區獨有的促銷活動。如 Black Friday 在歐美地區都會推出極大的優惠，如果使用對應地區的VPN，就算不在當地也能獲得這些優惠。

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3）使用 VPN 節省訂閱費用

Netflix、Hulu、Spotify，很多人每月都訂閱多個不同平台，而訂閱服務在各國家也會收取不同的價格，使用 VPN 亦能繞過限制，在收費較低的地方進行訂閱。 例如，香港 YouTube Premium 個人計劃需 $78／月，但土耳其只需約 $12.66／月，想較便宜訂閱 YouTube Premium，就要使用 Ivacy VPN 轉地區訂閱。

專用的安全下載功能 具有P2P優化的伺服器

VPN 最大的作用，就是保障用家網絡安全。Ivacy VPN 特有的安全下載功能，啟用後用戶系統或裝置上，下載的任何檔案都將被掃描和檢驗，如發現存在惡意軟件或檔案，Ivacy VPN 將會率先把它在伺服器層級刪除。無論使用者是透過電子郵件、網站下載音訊、視訊檔案或下載檔案，Ivacy VPN 都會確保對傳入的檔案進行徹底掃描，只有在確定安全的情況下才允許下載到用家的裝置上。

Ivacy VPN 的分割隧道(Split Tunnel)功能，用戶可以設定只有特定的 Apps 經過外國的 VPN 伺服器連接網絡，而其他 Apps 仍然連接本地更快速的伺服器。這樣一來,在觀看額外的內容時，整體的瀏覽體驗依然很流暢。

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10部裝置多平台使用

現時每個用戶都多於一個裝置，如手機、平板、電腦等，使用單一 Ivacy 帳號可同時登入 10 部裝置，享受多重登入。Ivacy VPN 專用的應用程序，可在 Windows、Mac、iOS、Android、Chrome、Xbox、PS、Kodi，甚至安裝在 Router 上使用。一次訂閱就能滿足大部分裝置對 VPN 使用的需要，無需擔心不同平台的支援問題。

無視地區限制 任睇串流內容

Netflix、Disney + 平台上的串流內容，根據地區不同，其實有很多限定內容只有指定地區才能觀看。Ivacy VPN 具有 5700 多個位於 100 多個位置的伺服器，可以解鎖7大 Netflix 地區，包括美國、法國、日本、英國、澳大利亞、德國和加拿大，就能即時看到這些地區的隱藏串流內容，一下子擴大娛樂範圍。

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其中一個實例是，香港區未上架《Top Gun：Maverick》，但現在已能在日本、美國地區觀看，只要使用 Ivacy VPN 連線日本區的 server，Netflix 就能自動跳到日本區，以及提供當地支援的內容，解決很多香港 Netflix 沒有的串流影片。

同時，Ivacy VPN 是少數 VPN 平台中，提供 Netflix 無緩衝（Buffer-Free）專有隧道協議保證的 VPN，即只要連接上 Ivacy VPN，觀看 Netflix 時也無需擔心網速問題，無阻觀看串流影片的順暢度。

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分流技術先驅 彈性使用 VPN

Ivacy VPN提供一個獨特的分割隧道(Split Tunneling)功能，可以實現選擇性代理。利用這個功能，可以在 VPN 連接的同時，透過「分割隧道」的設定，將某些軟件、網站放入到不通過VPN的清單中。這意味著這些內容可以直接連接到本地網路，不會受到VPN連線的影響。

相比起只能完全開啟或關閉的 VPN，Ivacy 可自訂設定的分割隧道功能更為靈活實用。可以根據不同內容的性質和需求，定制它們的流量是否通過VPN通道。這可以讓用家同時獲得安全性與便利性。

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高連線速度、10年VPN技術經驗

Ivacy VPN 經過 VPN 評測網站 ProPrivacy.com 測試後，證實為目前速度最快的 VPN 服務，是少數幾個允許絕對零緩衝的 Netflix 串流的 VPN 服務之一。記者實試連上 Ivacy VPN，就曾測試過下載速度超過 100Mbps，與其他 VPN 平台比較，速度確實在水準之上。而且 Ivacy VPN 擁有超過 10 年的 VPN 技術經驗，有超過 100 個地點和 5700 多台服務器，穩定性和速度都有保證。

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用戶評價值得信賴

現時市場上有大量的 VPN 品牌選擇，價錢便宜當然是其中一個選擇因素，而使用過的用戶評價也很值得參考。Ivacy VPN 作為最經濟實惠、最快速和擁有 10 多年 VPN 技術經驗的行業先驅，在用戶體驗評價網站 TrustPilot 當中，得到超過 2,880 個用戶評價，評分高達 4.7 分（5分滿分），多達 87% 用家給予 5 分得最高評價，可見 Ivacy VPN 在真實用家中得到不錯的風評。