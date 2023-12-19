路由器夠勁　上網先夠快！低至6折幫你升級Wi-Fi 6/6E/7路由器

大家可能以為Wi-Fi的快慢只與寬頻有關，但其實只答中一半，想Wi-Fi上網夠快，路由器亦是另一位主角，只有Wi-Fi 6/6E/7路由器才能完全解放你的極速家居寬頻，例如2500M或者更高級別。網上行為你提供多款高規格Wi-Fi 6/6E/7路由器，供客戶租或購買，購買指定型號更可享有高達6折優惠，追求高速Wi-Fi的你切勿錯過！



Wi-Fi 6/6E/7路由器解放家居寬頻全速

想要有家居Wi-Fi，就必須要安裝路由器，可見兩者關係密切。然而，不少人都認為想要Wi-Fi夠快，購買一個夠快的寬頻計劃便可，但其實寬頻速度只佔一部分，想Wi-Fi夠快還要有一個相對應的路由器才可。如果你近年沒有更換家中的路由器，大概現時所用的仍是Wi-Fi 4/5路由器，而非最新的Wi-Fi 6/6E/7路由器。

到底兩者有何分別呢？最直接當然是Wi-Fi速度！現時家居寬頻已陸續升級到2500M（即約2.5Gbps速度），而Wi-Fi 4/5路由器，最理想環境下，Wi-Fi 全速亦只能上到200至300Mbps，絕對浪費了你的高速寬頻線，升級到Wi-Fi 6/6E/7路由器，配合支援的設備/手機，Wi-Fi上網速度可以提升幾倍或以上。

再加上現時主流的智能電話都已升級為Wi-Fi6/6E/7，假如家中的路由器依舊是採用Wi-Fi 4/5規格，尤如5G智能電話只用4G上網一樣，白白地浪費了這部新電話。當然新制式路由器還可以抗干擾，在覆蓋穿透力和網絡安全方面同樣加強不少，可說是全方位進化。

網上行升級路由器即享6折​

網上行為你提供多款高規格Wi-Fi 6/6E/7路由器，供客戶租或購買，現時購買指定型號更可享有高達6折優惠！同時指定CSL門市更特設專區，想試清楚再購買，歡迎親臨尖沙咀、旺角、深水埗、屯門、銅鑼灣和中環等6間門市專區。除左優惠型號外，我哋仲有包括安裝及維修嘅家居 Wi-Fi 服務，比用戶多一個選擇。專業顧問會因應用戶需要建議及挑選合適Wi-Fi路由器¹，再由專業技術人員上門安裝及設置 ，承諾期內如有問題免費提供上門維修或更換服務²，仲有24 小時支援熱線，等用戶免除煩瑣，盡享流暢體驗。依家申請指定家居 Wi-Fi 服務只需$48起³。

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¹ 家居 Wi-Fi 實際情況需視乎單位實用面積、單位間隔、建築材料及其他外在因素及客戶的要求範圍而定。Wi-Fi 6E 無線網絡之表現，需配合用戶端支援有關技術。

² 家居 Wi-Fi 服務之保養維修服務並不包括由於人為損壞、錯誤使用、濫用、疏忽、擅自修理或改裝等原因所引致之損壞及損失。

³ 優惠期有限，適用於現有網上行個人客戶並須申請最少24個月承諾期的家居Wi-Fi 服務計劃，承諾期後 HKT 將收取當時適用的按月月

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