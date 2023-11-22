YouTube新招阻AdBlock｜為了改善 YouTube 的財政回報，近期 Google 方面非常積極地阻礙用戶利用 AdBlock 等非官方形式封鎖 YouTube 影片廣告，不過最近的新措施就波及到其他瀏覽器的使用者，有用戶投訴影片體驗大打折扣。



為了改善 YouTube 的廣告收益，Google 最近推出大量新方法，務求令 AdBlock 完全失效（蔡浩騰 攝）

用 Chrome 以外瀏覽器睇 YouTube 會 Lag 機？

外國有網民稍早前就在 Reddit 上載影片，指由數日前開始利用 Firefox 瀏覽器進入 YouTube 網站時，每次載入影片都會空白數秒後才完整載入。但如果把Firefox偽裝成Chrome瀏覽器，YouTube就能正常快速載入；而除了 Firefox 用戶之外，有其他使用 Chrome 以外第三方瀏覽器的用戶都有類似情況。

有網民指 YouTube 為非 Chrome 瀏覽器加入 5 秒的額外載入時間（圖 Reddit）

而經過詢問之後，YouTube 方面就指出延遲載入全因為使用者開啟了 AdBlock。據 YouTube 回應指，若使用者有安裝 AdBlock 廣告阻擋器，就可能會出現「次佳的觀看體驗」，包括載入延遲等問題。他們近期一直在敦促使用者，要麼允許YouTube網站播放廣告，要麼購買 YouTube Premium 以享無廣告體驗。

不過，YouTube 的回應並未交代為何偽裝成 Chrome 就可避開延遲載入，另外更有不少用戶指出自己雖然是使用非 Chrome 瀏覽器上 YouTube 看影片，但就未有開啟 AdBlock，為此感到相當困擾；許多網民對YouTube 這種刻意拖慢網站速度的作法感到不滿，他們認為 Google 應該把時間和資源用在改善產品上，而不是限制用家選擇。

FadBlock 插件極速睇完廣告更實用

AdBlock 目前基本上已經被 Google 以不同手段封鎖，但要享受無廣告的 YouTube 體驗，難道真的要乖乖買 Premium？

所謂「你有張良計，我有過牆梯」，網上有人設計出另一個解決 YouTube 廣告的插件 - 「FadBlock」。與一般的 AdBlock 不同，「FadBlock」主要針對 YouTube 使用，而且不是阻擋廣告，而是令10秒～1分鐘的廣告在 50 毫秒中極速播放完成。

能令用家不用看廣告之餘，又不會影響到 YouTuber 的廣告收入，因此在上架未到一個月就有超過超過 20 萬人下載。不過「FadBlock」只能在 Chome 瀏覽器上使用，如果用家想在手機也能享受無廣告睇片，看來仍只有訂閱 YouTube Premium 一路。