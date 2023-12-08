雙十後又11.11，之後又來到一年一度的聖誕節！01Hashtech 編輯部為你推薦10多款最適合買來送給親朋好友、或是慰勞自己的精選產品：包括數碼產品、音響及遊戲類別！



為聖誕添暖意｜SENKI x Mofusand 鯊魚貓加熱式電暖袋

SENKI × 日本Mofusand 網紅貓咪公仔加熱式電暖袋，尤如貓主子變身你專屬暖袋，聖誕長假晚上陪住你暖笠笠打機煲劇！公仔布料親膚、手感柔軟舒適；有4層PVC及2層保溫布保濕防漏、且備自動斷電功能，送禮自用也安全可靠，係屬於大家的聖誕暖心陪伴。

Mofusand SENKI-MF980 加熱式電暖袋特點：日本人氣網紅貓電暖袋／超可愛造型／暖手設計，無腐蝕水／碳纖維發熱絲技術，更加安全可靠／4層PVC，2層保溫布，保温防漏／自動斷電功能，安全供電／總重量：1.908kg／淨重：1.62kg 額定電壓：220V~ 額定功率：600W 額定頻率：50Hz



SENKI-MF980 Mofusand 鯊魚貓加熱式電暖袋

定價：$399



UNIWARE港澳總代理一年保養

首批新貨到港，少量現貨🌪️

官方「鯊魚貓」正版授權🦈🐱

銷售點：

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產品網址：按此 https://uniware.hk/product/senki-mf980/

百老滙買電器送禮｜再獲《龍珠Z》型格家居／旅行禮品

如果要買電器做聖誕禮物，就記要去百老滙，因為他們正在進行「龍珠．集合GO！！」推廣活動，即日至 2024 年 3 月 21 日購買指定牌子及型號之產品，即可免費獲贈香港限定《龍珠Z》造型禮品，其型格設計揉合了龍珠經典圖案和角色，以悟空的標誌性藍＋橙配色為主調，配上別緻金色作點綴，夠玩味又有型。

2023 年 12 月 1 日至2024 年 3 月 21 日，於百老滙選購指定牌子及型號的產品，即可免費獲贈香港限定<龍珠Z！集合GO！！>禮品或意大利Venchi巧克力產品乙份。數量有限，送完即止。（電話查詢：3144 1889）



日式餐桌及派對用品，以高級竹製格子盛盒套裝，搭配小碟及玻璃器皿，用上日式九谷燒彩繪風格，尊貴典雅。

超型的門口玄關地毯，是悟空帶走斯路一刻的經典bye bye甫士。

龍珠Z旅行禮品，特別喜歡掛在衣架邊的摺疊式旅行儲物架，一拉一開就能瞬間變出迷你小衣櫃。

最多12人同時參與遊戲，讓聚會增添更多歡笑和回憶。

點圖放大睇其他百老滙「龍珠．集合GO！！」禮品



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PC 掌機界強者 ASUS ROG Ally

ASUS ROG Ally

如果送禮對像是 Hard Core 機迷，ASUS 旗下的 PC 手提遊戲機 ROG Ally 相信是一個不錯的選擇。在＄6000 以下的價位，ROG Ally 搭載了不俗的硬件，包括 AMD Ryzen Z1 系列處理器、內建AMD RDNA 3圖形處理器等，並配置高達 16GB 記憶體及 512GB 儲存空間，在同類型產品中配置算是數一數二。

ROG Ally 可運行 Windows 11 系統，兼容各大遊戲平台，包括最主流的 Steam、Xbox Game Pass 等等，且透過強大性能可以在手提機上運行 3A 級大作，著實是值得為機迷購置一部的佳作。當然，如果預算有限的話，也可以考慮一下 ROG Ally 的另一競爭對手 － Valve 推出的 Steam Deck？

（ASUS ROG Ally 售價：$5,999 起）



多屏幕像素時鐘 Divoom Times Gate

多屏幕像素時鐘 Divoom Times Gate

如果在找尋一款既新穎又具型格的小擺設，香港品牌 Divoom 最近推出的 Times Gate 就值得留意。Divoom Times Gate 是一款多屏幕像素時鐘，擁有 5 個可連接的彩色IPS屏幕，用戶可以透過手機 App 為其加入得意的像素動畫。

除了時間顯示、像素畫作之外，Times Gate也可顯示社群媒體數據，如 Youtube 訂閱數或 Facebook粉絲數，讓使用者可以即時查看自己的虛擬世界成就。另外，機身上下多個 RGB 燈光效果也為這款裝置增加不少科技感。

（Divoom Times Gate 售價：$798）



送給家人最好的關心Apple Watch series 9

今年為了家人，聖誕送一隻健康功能齊備的Apple Watch series 9，相信是給家人一個最好的關心。最新Apple Watch 9設計不僅時尚，更是科技的巔峰。全新S9 SiP晶片帶來卓越性能，加上新加入的輕點兩下手勢，就算不需要舉起手都可以簡易操控。加上Siri更快、更準，智慧助手體驗升級。

Apple Watch series 9

屏幕亦都有不錯的升級，2000尼特最大亮度，陽光下閱讀無阻礙，低光環境下不擾他人。加上Apple Watch一向對於監測健康數據十分準確，令用家可以實現更健康生活。強大性能體現在每個細節，包括環保理念。這不僅是禮物，更是關心與時尚的結合。

Apple Watch series 9 售價：$3199起



AI智能協助拍攝大作 Insta360 Ace Pro

在這個聖誕季，Insta360 正式推出了一對令人振奮的突破性廣角運動相機 Insta360 Ace Pro。這對相機不僅提供更聰明的動作拍攝，更以令人難以置信的影像品質掀起一場科技革命。Insta360 Ace Pro 與Leica聯手設計，集百年光學經驗和專業成像技術於一身。配置1/1.3 吋感光元件，亦可直接拍攝8K影片。能在高強度運動場景或低光環境下提供卓越的畫面表現。內設運動HDR功能，即使在強光或逆光環境下，也能保留更多高光和陰影細節。

Insta360 Ace Pro

具備獨特的智慧拍攝功能，包括適合Vlog的2.4吋翻轉觸控螢幕、手勢和語音控制等。引入AI亮點精選助手，自動偵測影片中的高光時刻，推送AI剪輯的「精彩時刻」，節省後期剪輯時間，最適合今個聖誕節，與家人一起拍攝不同的大作留下紀錄。

Insta360 Ace Pro 售價：$3299



給機迷的最佳禮物 DualSense Edge

DualSense Edge是 PS5官方的高階手掣，不論功能還是手感都是無可挑剔，不單扳機、菇掣的曲線和鍵帽都可以自由調整，也可以由系統方面自行設定按鍵配置想點改都得。最重要是在機背還有額外兩個按鈕，不論是玩賽車Game時用來做「波棍」上落波，或是玩射擊遊戲時用來當跳躍或蹲下的按鍵都極之就手，可以說是一掣在手就無往而不利。

DualSense Edge

但坦白說Dual Sense Edge好用歸好用，價錢方面實在貴，記者自己也不捨得買；但如果作為禮物收到的話一定超級開心。因此如果想送禮的對像是喜歡打機的人，送Dual Sense Edge就不會錯；就算對方沒有PS5也沒問題，因為駁電腦用都得！

DualSense Edge售價：1,580港元



PHILIPS 飛利浦 GC810/26 8000系列二合一手提式蒸氣掛熨機

早前英國、法國及韓國爆出床蝨風波，香港也有數起在公共交通工具上面發現床蝨的報告，弄得全城人心惶惶生怕床蝨入屋。這時可以考慮買一個掛熨機（手提蒸汽熨斗），每次出門口之後歸家先，將衣物用掛熨機熨一熨，或者有助減低床蝨入屋的機會。不過要提提大家其實記者並不清楚蒸氣掛熨機對於防治 / 殺滅床蝨是否有幫助，只是因為時常看到防蟲專家都提過床蝨怕高溫，那麼想當然地能產出高溫蒸氣的掛熨機應該也有用吧...

但就算有沒有蝨作用都好，掛熨機本身也是方便好用的電器，恤衫、外套熨一熨就即時變靚仔，同時有消毒殺菌的功效，送禮自用都屬佳品。

PHILIPS 飛利浦 GC810/26 8000系列二合一手提式蒸氣掛熨機售價：998港元



MONDO On-Ear Freestyle 藍牙耳機｜滿戴80年代Walkman懷舊風味

MONDO On-Ear Freestyle 貼耳式耳機，金屬頭帶配上橙色耳棉復古味濃，外表睇似足 80’s Walkman 隨身聽耳機。睇真其實是無線藍牙，既可聽歌又可通話。黑／白／透明三種機身顏色選擇，送雙色耳棉好襯衫，作為聖誕禮物實用好睇、價錢合理。

MONDO On-Ear Freestyle 藍牙耳機｜售價：$599 (Soundwave Audio / 2771 8209)



MONDO On-Ear Freestyle 藍牙耳機｜售價：$599

黑／白／透明三種機身顏色選擇，送雙色耳棉好襯衫

Sennheiser ACCENTUM Wireless｜頂級靚聲、超值定價

德國音響名廠森威海爾推出了性價比超高的頭戴式耳機Sennheiser ACCENTUM Wireless，將同廠頂級無線藍牙耳機MOMENTUM 4的好音色、50小時長氣電量、簡約設計全部下向平民化。

Sennheiser ACCENTUM Wireless｜$1,499／各大影音店有售

配以Bluetooth 5.2，支援aptX HD音訊轉碼器，接收穩定且聲效出眾。

Sennheiser ACCENTUM Wireless 備黑／白兩色（$1,499／各大影音店有售）

