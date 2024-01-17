香港受眾面最廣、傳播影響力最大的互聯網和新聞企業《香港01》今日宣佈，引入並啟用網絡身份識別解決方案Unified ID 2.0（UID2），以應對cookieless互聯網時代所帶來的一系列挑戰。UID2最初由 The Trade Desk 開發，是一項面向開放互聯網的新一代網絡身份識別解決方案，旨在兼顧消費者對更高透明度及控制力的需求的前提下，實現更大程度的個性化，同時保有提供相關廣告的能力。



根據Similarweb數據顯示，《香港01》每月訪問量、平均不重覆訪客量在香港本地媒體中均排名第一，是最多人收看的本地媒體，具備廣泛的傳媒影響力。《香港01》將媒體與大數據相結合，為用戶呈現優質的新聞資訊的同時，促成廣告商與用戶之間良好的體驗與互動。然而，隨著消費者逐漸提高私隱安全意識以及第三方cookies即將退場，《香港01》現正實施兼顧私隱及精準營銷的廣告營銷解決方案。這同時也是整個數碼廣告市場的需求。

UID2作為新一代網絡身份識別解決方案，可妥善地解決這一需求。不僅如此，它還可以令《香港01》能夠結合內部數據分析平台，以更透明、更高效、更精準、更多維度的方式幫助廣告商分析廣告投入成效，實時調整廣告投放預算策略，最終提升廣告效益。

《香港01》行政總裁蘇曉婷表示：「《香港01》期望為廣告商與用戶構建更緊密的連繫，共創品牌影響力。Unified ID 2.0已成熟地應用於多個國家與地區的廣告生態系統中，相信該方案可以幫助我們為未來面對『cookieless』的互聯網世界做足充分的準備。我們也相信，當越來越多媒體及發佈商支持Unified ID 2.0時，整個生態圈將變得更立體和更完整，同時用户也可根據個性化的推介內容做出精明消費，提升他們的廣告體驗。」

The Trade Desk香港暨台灣總經理顏任廷表示：「我們很高興《香港01》宣佈啟用Unified ID 2.0，這也再一次驗證了業界對於這一方案的支持。作為香港『開放互聯網』的代表性平台，我們相信《香港01》的這一舉措將為香港媒體甚至其他本地開放互聯網平台起到示範作用。我們期待未來與更多的本地媒體及廣告商合作，共同創造一個更注重私隱、更高效、更透明的廣告生態圈。」

此外，《香港01》亦宣佈成為本港首間引入OpenPath的媒體。OpenPath由The Trade Desk於2022年2月推出，致力於為廣告商提供直接連接至優質數碼廣告資源的能力。透過 OpenPath，廣告商可直接與媒體提供的廣告資源對接，媒體亦能最大程度地從中獲得廣告收益。OpenPath旨在消除數碼廣告行業供應鏈上的低效情況，如交易不透明，「圍墻花園」（Walled Garden）特權等。