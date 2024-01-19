AWS re:Invent re:Cap香港 1月25日舉行｜玩創作AI app贏限量禮品｜Amazon Web Services（AWS）每年都會舉辦雲端科技發布會「AWS re:Invent」，發布創新科技和服務；而由 AWS 香港主辦並盤點於 AWS re:Invent 推出最新服務的實體活動「re:Invent re:Cap」也即將舉行，不單免費入場更有機會嬴取限量禮物，活動尚餘少量名額，想要掌握最新科技發展潮就要快把握時間了。



AWS年度發布會re:Invent re:Cap 香港場 1月25日舉行

AWS 在剛過去的一屆 re:Invent發布了超過188項創新服務，包括遍布企業級生成式AI、資料分析、雲端核心基礎架構等前瞻領域。

(AWS)

香港的AWS re:Invent re:Cap活動內容豐富，不單有超過10場的專題演講，深入探討生成式AI、機器學習、數據分析、資訊安全、雲端設備等最新科技，讓用家快速掌握今年的主要發布，AWS香港的專家亦會分享本地案例及即場示範。

(AWS)

除了演講和研討會外，會場內亦設有互動展覽，用戶可以在AWS的示範和解決方案攤位上與專家交流，了解AWS的各個新科技新功能如何成為商業構思的助力。AWS香港的專家亦會為到場者盤點AWS今年推出的最新服務，包括應用了生成式AI技術的雲端助手「Amazon Q」。現場亦有多個實戰工作坊，參加者記緊攜帶電腦，即場動手體驗生成式AI 等創新科技。

Amazon Q

贏限量AWS精品 尚餘少量名額報名從速

在re:Cap會場內並非單純聽演講睇示範，亦可親身試玩最新科技，即場以 PartyRock 創作出自己的生成式 AI app。更重要是只需親臨香港re:Cap活動會場、完成幾個指定任務，便可獲贈 AWS 山系背心、露營杯等限量精品。re:Cap活動為免費入場，但需要事先經官方網頁報名，目前只餘少量名額，想要了解最新科技同時帶走精品就要把握時間盡快報名了。

AWS re:Invent re:Cap 香港活動詳情：



日期：2024年1月25日（四）

地點：灣仔香港會議展覽中心 2/F

活動官方網頁：https://aws.amazon.com/tw/events/reinvent-recap-hongkong/