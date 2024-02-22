Sony FE 24-50mm F2.8 G標準變焦鏡頭推出，上手試｜Sony最新公布全新FE 24-50mm F2.8 G標準變焦鏡頭， 配上Alpha機身輕薄精緻的設計理念，堪稱新世代輕便變焦的最佳之選。新鏡頭就在公布當日，記者搶先入手試玩，看看拍攝出來的質素有多好！



Sony FE 24-50mm F2.8 G重量僅440g，是同類變焦鏡頭中的最為輕巧。外型緊湊，卻不影響光圈表現，全焦距均保持F2.8恆定大光圈，可說是小巧之中蘊含巨大能量。光學結構採用16鏡片13組設計，有效控制各項像差，中心到邊緣清晰度均勻。近拍只需0.19m最近對焦距離＠24mm、0.30m最近對焦距離＠50mm，放大率0.3倍，為近距離拍攝提供了大範圍可能。對焦方面，雙馬達驅動、4片非球面鏡片，可配合A9 III高達120fps連拍，捕捉精彩瞬間。光環及對焦呼吸補償等設計，大幅提升電影拍攝的可控性。

記者利用Sony A7C II配上新鏡試拍，鏡身極為輕巧令整部相機都非常便攜。而且24-50mm的焦距可以覆蓋大部份的拍攝場景，由wide shot拍攝風景至人像拍攝，都非常實用。加上鏡頭F2.8大光圈的加持下，就算在不太夠光的環境下拍攝都可以拍攝出非常亮麗的相片。最令記者驚訝，便是它的對焦距離只有19cm，超近距離拍攝微細事物都完全沒問題，尤其拍攝植物花卉都可以完美展現出花的美感。

Sony A7C II + Sony FE 24-50mm F2.8 G 試相👇👇（點圖放大）

Sony FE 24-50mm F2.8 G售價$8990，3月27日至4月24日預訂期間，送贈多層鍍膜保護濾鏡，4月26日起正式發售。