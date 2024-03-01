近年數位化及全球化的時代，人工智能（AI）的快速發展正改變大家的工作方式。隨著AI技術的日益成熟，創新技術不僅帶來了前所未有的便利，也在商業應用上開啟了新的篇章。最近Samsung將AI技術帶到智能手機，方便用戶使用之餘，亦進一步提升商業上的各種應用，在不同場景下都能透過AI功能提升效率。



與採用不同語言的外地客戶通訊

在全球商業的交流中，溝通障礙一直是一大挑戰。不同的語言和文化差異常常導致誤解和延誤。然而，隨著AI技術的進步，這些問題正在被逐步克服。例如，通話助手Call Assist能夠在雙方進行電話會議時提供即時的雙向語音和文字翻譯，支援多種語言，即使對方不使用同款設備或甚至不使用智能手機，也能夠確保溝通的清晰和專業。這不僅大幅提高了商務交流的效率，也為企業開拓新市場帶來了便利。

商貿往來的各種文書處理及溝通

在處理商貿文書和溝通方面，AI同樣展現了其強大的能力。聊天助手Chat Assist能夠提供語氣及風格調整建議，無論是撰寫電子郵件還是社交媒體帖文，都能幫助使用者找到最合適的語調。此外，Note Assist則能夠一鍵自動格式化和摘要文檔，讓文書處理變得更加精準和高效。這些工具的應用，不僅節省了大量的時間，也提高了工作質量。

會議紀錄從此變得輕鬆簡單

在會議紀錄方面，轉錄助手Transcript Assist則能夠識別會議中的不同發言者，將對話記錄轉化為文字，並自動整理出詳細的會議記錄和摘要。配合翻譯功能，成為最強工作手機助手。這這功能不僅讓記錄會議變得簡單，也使得分享和回顧會議內容變得更加方便。

AI的應用不僅限於上述幾個例子，其實際的應用範圍遠遠超出了大家的想像。從提高溝通效率到優化文檔管理，從簡化會議記錄到跨語言的即時翻譯，AI正在逐步成為商業工作中不可或缺的助手。鼓勵讀者們參加稍後時間的網上講座，了解不同行業的應用新趨勢及能夠帶來的新機遇！



Talk Talk 網上講座：AI智能新視野

日期：

3月13日（三）

時間：

下午4時

形式：

網上直播

主持：

香港人工智能及數據實驗室執行總監梁季笙先生

嘉賓：

生產力局首席創新總監 - 黎少斌先生

三星電子香港資訊科技及電訊產品業務主管 - 蕭建彤先生

應科院人工智能及可信技術首席總監 - 張偉倫先生

簡介：

人工智能技術已經趨近成熟，並已經融入我們的生活。人工智能具有改善生活、改變行業、推動社會發展的能力，到底它仍有什麼潛能？企業該如何引入人工智慧技術，以提升工作效率、優化產品與服務質素，創造行業新視野？是次節目將匯聚人工智能專家，一起探討發展與新趨勢，讓企業及大眾都能擁抱AI！

精選內容：

AI發展新走勢

AI商業/社會應用

產業化的新機遇

人工智能帶來的危機和挑戰

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