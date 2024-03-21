數碼營銷101｜AI 突破廣告界限：虛擬聲音串流未來

AI 人工智能時代， AI科技已悄悄地融入了我們的日常生活。上班時的日常事務有智能助理幫忙處理，下班時的音樂和電影有演算系統推薦，AI 成為了我們生活中不可或缺的一部分。隨著科技的不斷進步，AI 已逐漸進入商業領域，當中突破性發展的 AI 生成技術更在廣告界引發了一場革命性的變革。AI 生成技術利用 Transformer Model (變換模型)與 Latent Diffusion Model(潛在擴散模型)，能夠於短時間內生成高質量的文字、圖像、聲音、甚至影片內容。最近不少品牌與廣告商特意採用 AI 生成技術，以受眾喜好作為創作基礎，更快速、更有效率、更具創意地創作出引人注目的廣告內容，當中虛擬聲音更是最嶄新的廣告體驗。



全方位 AI 廣告創意：吉野家 x Vpon Big Data參考案例

這次給大家分享日式連鎖快餐店吉野家與大數據企業Vpon Big Data在市場利用全方位大數據AI 廣告的成功案例。吉野家向來重視創意，多年來屢次透過經典廣告為顧客帶來深刻印象；這次更大膽創新，利用AI技術打造出一系列全方位的創新廣告創意。相信大家對 AI 生成圖像早已不陌生，吉野家不僅利用AI生成手機廣告圖像，更將 AI 製作的素材帶到現實世界印刷成巴士車身廣告，打破行業對 AI 生成素材像素的疑慮，啟蒙了行業在 AI 商業應用上的跨方面發展。最值得關注的是吉野家成為了首個在香港於音樂串流平台 Joox 上以藝人定向投放虛擬聲音 (AI Voice Over) 廣告的品牌，為品牌注入了創新元素，更為行業帶來了更加個性化和有效的廣告策略。

創意應用 AI 虛擬聲音 解鎖無限商機

國際唱片業協會 (IFPI) 「2023 年音樂使用報告」顯示人均每週聽音樂的時間突破至 20.7 小時，相較 2022 年多出13首三分鐘的歌曲。報告提到多於七成人表示他們使用合法的串流平台聽音樂（訂閱和廣告支援），可見串流平台與音樂一起持續滲透至全球每一角落，成為廣告商與品牌爭相曝光的平台。

吉野家與英皇娛樂旗下的知名藝人Gin Lee、泳兒以及新晉歌手陳明憙合作，透過音樂串流平台 Joox 實現了極為個人化的廣告投放。Joox 特意研發藝人定向投放模式，針對用戶偏好的歌曲投放相應藝人的虛擬聲音廣告，廣告以一種自然而然的方式插播在音樂串流體驗中，令廣告變得更個人化和無縫。

AI Voice Over技術(見註)僅需藝人及經理人公司的合法同意使用聲音，大大降低了藝人的時間成本，同時縮短了製作時間。這種 AI 虛擬聲音能夠模仿藝人的聲音和風格，使得廣告與音樂之間的過渡更加流暢，減少了用戶對廣告的抵觸情緒。對廣告品牌而言，套用新技術不但能使他們在競爭激烈的市場中突為而出，更令廣告籌備更順利。吉野家團隊試聽 AI 虛擬聲音廣告時也感到難以置信，表示：「最令我們團隊驚喜的是AI Voice Over技術能於短時間內針對受眾喜好創造出多個內容不同的聲帶。過往如錄製聲帶後出現修改，必須重新邀請藝人，租用錄音場地，需要多方面的配台才能完成。

深切感受到人工科技的高速發展，團隊感到振奮：「 這技術的應用也大大提高了廣告的效果。我們期待其他餐飲和零售品牌加入我們的行列，將科技和人工智能融入市場推廣，從而使行業更加多元化。」

註：AI Voice Over為Vpon的AI技術產品

把握自主數據 迎接 AI 突破廣告全新境界

虛擬聲音廣告只是開發廣告 AI 未來的開端。隨著科技的不斷進步，我們大眾可以期待在未來看到更多以 AI和大數據主導的創新廣告形式，更自然和更個人化的體驗。以往品牌在市場推廣方面的最大挑戰是無法對每個客戶群進行深入分析，而今時今日，只要品牌把握時機開始善用數據科技，往後就能更好地掌握客戶的習性和偏好。

想達致超個人化廣告體驗，品牌更能將收集到第一方數據與不同的第二方及第三方數據結合。以今次參考案例的 Joox 音樂串流平台為例，Joox 獨有的音樂偏好數據能深入了解用戶的個性和作息習慣，透過用戶與平台的互動更能推算用戶的購買力、生活方式和喜好等。當品牌自身數據與平台數據結合時，AI 即能更準確地將受眾與最相關的產品連線，提升用戶的共鳴感，從而增強品牌的宣傳效果。

現今科技發展一日千里，欲成為行業先驅者，必先利其器，盡早善用數據科技， 迎接 AI 與未來更多嶄新科技時才能適應得盡善盡美。

作者： Vpon Big Data Group產品方案營銷部

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