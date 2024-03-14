【節目重溫】Talk Talk 網上講座系列—專家探討AI智能新視野

人工智能技術已經越趨成熟，並已經融入我們的生活。人工智能具有改善生活、改變行業、推動社會發展的能力，到底它仍有什麼潛能？企業該如何引入人工智能技術，以提升工作效率、優化產品與服務質素，創造行業新視野？ 然而，發展AI同時帶來私隱安全的隱憂，令不少使用者對保護資料方面有不同程度的考量。究竟發展AI是好是壞？在推動AI發展的同時又該如何處理所帶來的潛在風險？



人工智能產業發展趨勢

現時，香港AI產業的發展現況和企業接受程度又如何呢？香港生產力促進局於2023年底發佈了《香港人工智能產業發展研究》，以問卷調查形式成功訪問了216間AI科研企業，收集數據了解本港AI產業的發展現況以及企業AI應用廣泛程度。根據問卷調查結果，就AI產業發展方面，有29％受訪企業主要針對電訊及資訊科技服務；有24％受訪企業主要針對醫療服務；有23％受訪企業主要針對教育和培訓；有22％受訪企業主要針對製造業；餘下的21％受訪企業主要針對政府機構。由此可見，AI科技正滲透不同行業，促進AI普及化。而受訪企業主要在產業發展中面對三大問題，分別是：算力不足、數據不足以及人才招聘困難。這正正反映出本港的AI產業發展尚未全面，部分關鍵發展元素仍有待改進。

在應用現況方面，生產力局訪問了267間涵蓋不同行業和規模的企業。其中有41％的受訪企業正在或將會應用AI技術；以其中有32％的受訪企業已在不同層面引入AI技術，例如：市場營銷、營運和研發等層面。從訪問結果看，正在應用AI技術的企業都願意拓展AI應用，而即將採納AI解決方案的企業亦願意投放資源開拓AI系統。從以上結果可見，本港的AI產業發展仍有巨大發展潛力，不同行業對AI技術都有一定的需求和寄望，並樂於把AI技術涵蓋於他們的發展計劃。

行業專家討論AI帶來的發展機遇

早前，《香港01》 Talk Talk 網上講座邀請了各界人工智能專家，包括：HKAI Lab執行總監梁季笙先生、三星電子香港資訊科技及電訊產品業務主管蕭建彤先生、香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌先生以及應科院人工智能及可信技術首席總監張偉倫先生，探討AI發展新趨勢，讓企業及大眾都能加深對AI的認識。

四位嘉賓在今次的Talk Talk 網上講座因應AI人工智能在香港的商業和日常應用發展趨勢分享了不少見解。HKAI Lab執行總監梁季笙先生就着AI於香港的發展表示，要推動AI技術發展除了栽培AI初創企業，形成活躍生態圈亦很重要；連繫有技術需要的大企業和研發AI技術的中小型企業，可令初創企業能夠有足夠資金之餘，並把AI技術商業化引進更多企業。

三星電子香港資訊科技及電訊產品業務主管蕭建彤先生認為AI能夠在日常及商業上帶來廣泛的應用，而智能手機正是當中最主要的接入點，讓消費者能夠初步接觸AI。蕭先生提及到早前三星電子推出了全球首部AI智能手機Samsung Galaxy S24系列，旨在運用AI在不同方面提升效能和為用戶帶來更便利的使用體驗。蕭生即場展示其中AI智能手機的文章摘要功能和轉錄功能，讓用戶以AI進行文書工作處理，有效提高不論商務或學業上的工作效率。另外AI智能手機亦內置即時翻譯功能，能夠即時翻譯文字或語音，突破語言隔膜促進商務交流。蕭生亦介紹到智能手機能夠在拍攝及圖片影片編輯方面可以透過AI做到更多，為拍攝並帶來更多可能性。

蕭先生所提及Samsung Galaxy S24系列所支援的轉錄功能，能夠於錄音功能當中進行文字轉錄，並生成摘要。

而企業使用AI或建立專屬的大語言模型時，少不免運用到自家的數據來提高AI的準確度以符合特定應用場景。在收集數據時需要留意如何做好管理個人私隱等敏感數據，以避免觸犯條例。在AI的道德問題方面提及到，隨着AI的演變，很多數據會因而產生，因此用家的安全體驗是非常重要。而恆常的數據加密安全性更新，能夠應對隨着時間和科技演變所形成不同程度的威脅。保障數據安全，是企業在研發AI時應該考慮的倫理責任，以確保對相關持份者的利益。

在各種不同的AI應用上，生成式AI的盛行令甪戶不論作出文字、語音、圖像還是影音的輸入，都能夠生成各種多媒體的輸出，令應用場景增加。生成式AI為各行各業帶來各種不同的衝擊，只需簡單的指令即可生成相應的內容，大大節省時間。香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌先生分享了去年有關香港AI產業的調查，調查結果顯示受訪企業中有應用人工智能的範疇都比較廣泛，包括但不限於市場營銷、營運、內部管理以及研發。而這些企業都願意投放資源開發人工智能方面的技術以及安排培訓，將AI應用到更廣泛的商業層面；他亦有提及到企業使用AI人工智能不但為了提高生產效率同時亦解決了人手不足的問題，因為有不少行業或職位都因工作內容和工時，而無法聘請足夠人手。

雖然AI人工智能是大趨勢，但技術其實尚未完全成熟，尚有很大的發展空間。應科院人工智能及可信技術首席總監張偉倫先生表示不少企業以及個人用家都選用坊間現有的生成式AI軟件去處理一些基本日常文書處理等工作，但在語言模型未成熟的情況下，有機會出現錯誤訊息，誤導用家作出錯誤決定，用家使用時應多加留意。應科院亦致力把一些技術上的理論和概念轉化成可供企業使用的工具，為企業提供需要的AI解決方案，令更多企業引入AI，建立內部數據模型。

總結以上，在AI技術不斷突破的同時，希望社會進一步推動AI在各行各業及市民日常的應用，讓技術幫助企業擴展業務及便利市民生活，走進AI新時代。