深圳福田美食｜汕頭風味大排檔必試5大美食！百合炒鵝腸/雞油龍蝦

聽說有一家主打創新的汕頭大排檔，在深圳福田已開分店，帶著這份好奇，美食特種兵前去一探究竟。



一進門，在今夜大排檔的門口滿滿一面「潮汕話浮雕牆」、抬頭就能看到的潮汕油紙燈籠、「回憶殺」大紅花暖水壺。撲面而來的老汕頭風，來了就是膠己人！

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超大海鮮池，全是當日新鮮捕撈

要不是面前標價的牌子，我真懷疑自己誤入了水族館！超大海鮮池內，全是當天凌晨捕獲的「海味」。從帝王蟹級別的頂級海鮮，到車白、花蛤等家常貝類一應俱全，單單龍蝦就有澳龍、花龍、青龍等等好幾種。

冰鮮櫃上簡直擺着《汕頭海鮮大排檔魚類百科全書》。竹仔、沙尖、龍舌、午筍……品類齊全的魚貨、肉眼可見的鮮活！挑剔的本地食客路過都得留下四個大字：夠鮮！浪險！

地道的汕頭風味，新式的烹調理念

大排檔的菜品，從食材到調料的選擇都主打一個「地道」，但也不侷限於傳統潮菜的做法。「我們的廚師都是年輕人，就是想在傳統風味中尋求創新，做出更符合後生仔口味的汕頭菜。」

炸九肚魚，淋上士多啤梨醬沒想到一口封神；獅頭鵝腸炒百合，絕對是別處吃不到的新搭配；腎仔（豬腰）也不一定要和鹹菜一起煲湯，搭配藤椒的「川式做法」，別有一番風味！

經典熱炒｜別家吃不到的獨特風味👇👇👇

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1. 百合炒鵝腸

這道百合炒鵝腸絕對是進店必點！選用比普通鵝腸更厚、更脆的獅頭鵝腸，颳去油脂切段過水，鍋中翻炒後，每一塊鵝腸都吸足了濃郁的豉油，配合百合獨特的脆甜，鹹香可口，爽脆程度滿分！

2. 雞油焗龍蝦

龍蝦以雞油入饌，沒有多餘繁瑣的調味，十分考驗廚師對火候的把控。豐盈的汁水和大塊Q彈飽滿的龍蝦肉完美融合，層次比清蒸更豐富，又比醬制更追求食材的原汁原味，每一口都是極致的味蕾享受！

3. 金不換爆炒角螺

大排檔必點的海鮮，角螺算一種。螺肉切片後加入新鮮的「金不換」，在高温下激發出獨特的香氣，翻炒出色澤清潤的翠綠色油汁。厚實的螺片被油汁浸潤，入口韌勁十足、爽脆彈牙！

4. 藤椒炒腎仔

腎仔（豬腰）作為大排檔倍受後生仔喜愛的食材，呈現出與傳統潮式做法截然不同的口味。鮮而不腥的腎仔改刀後佐以辣椒、藤椒爆炒，脆嫩厚實，吃起來那叫一個鮮麻爽口～（絕對是廣東人可以接受的辣度！）

5. 草莓汁九肚魚

鮮嫩的九肚魚裹上薄粉高温油炸，魚肉本身的汁水被牢牢鎖住；表皮入口酥脆，內裏魚肉綿密嫩滑！炸好的魚塊不蘸桔汁，而是淋上現熬的草莓果醬，香甜可口，絕對是超出預期的驚喜風味！

潮汕毒藥 | 紫盤生醃，鞋夠力！

在今夜大排檔，終於可以放心嘗試「潮汕毒藥」。生醃經過高度白酒浸泡、真空-60度冷凍的慢熟成處理，殺菌的同時保證了口感和新鮮。生醃膏蟹堪稱生醃界「冰淇淋」，滿滿的蟹膏鮮亮誘人；蟹肉和蟹膏冰冰涼涼，夠味夠鮮！

生醃血蛤只有0次和無數次！新鮮的血蛤個個肥嘟嘟，沸水中汆水15秒，淋上秘製的潮汕生醃料汁，脆爽爆汁超上頭！

去頭的生醃蝦肉質緊實，和醬汁交融十分入味，軟糯綿密，百吃不厭。

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鮀城小食｜膠己人的傳統美食印記

「糕燒」是潮汕甜品常用的烹調方法，這道糕燒番薯芋更是汕頭小食中的經典。紅薯、芋頭切成大塊，糖漿熬到微黃時下鍋文火燒製，外皮微微焦脆，熟透的番薯芋頭粉糯香甜、十分細膩！

紅桃粿、鼠殼粿、芋頭粿……潮汕著名的「粿文化」，還有鹹蛋卷等膠己人從小吃到大的傳統汕頭小食，鹹甜口都能在這裏找到心頭愛，我的汕頭胃直接被治癒了！

老汕頭的感覺，年輕人的審美

汕頭老店從整體的配色、裝修風格到以汕頭地標命名的包廂，都瀰漫着滿滿的「鮀城風」；而今夜大排檔的深圳新店，則更突出「現代化大排檔」的理念。

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新店融合了汕頭騎樓元素，還原出一個小型的老汕頭菜市場，一時有種回到汕頭陪媽媽出門買菜的錯覺！黑金風格的木質氛圍，獨特的大排檔美學空間，十分特別！

今夜大排檔

地址：深圳福田卓悦INTOWN購物中心南門L117、L211

交通：深圳地鐵10號線崗廈站D出口，步行460m

營業時間：週一至週日11:30-22:00

電話：18025894666



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