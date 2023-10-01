深圳南山美食｜蟹八爺擁自家大閘蟹養殖場　必試蟹粉撈麵花雕熟蟹

秋意濃，蟹正肥，恰是吃蟹好時節。論大閘蟹品質，沒有比江蘇大閘蟹更聞名天下的了！「蟹八爺」自有5000畝標準化養殖場，江蘇省省級出口大閘蟹示範基地，穩定供應進口標準TOP級的香港，剛剛在深圳海上世界開店了！主打大閘蟹料理！



吃蟹還在看攻略？來蟹八爺賞味至鮮！

參觀5000畝大閘蟹標準化養殖場

這一次我們受邀來參觀了江蘇興化「蟹八爺」的養殖基地，才知道養殖出品高品質的大閘蟹遠遠不簡單。

「蟹八爺」水產養殖基地自有育蟹，從源頭開始把控品質，蟹苗都由中華絨螯蟹專家精心培育、堅持養足2年，歷經18次+褪殼，自配專業運輸冷鏈，每年可穩定供應大閘蟹超過8個月。

養螃蟹至關鍵的就是水質環境，蟹八爺的水產養殖還有科研合作加持。定期檢測水質環境、維持40CM水體透明度、60%水草覆蓋率、25°C水體温度，人工調控大閘蟹投放密度……如此精細的養殖工序才成就出口級大閘蟹。

也是這一次探訪我們才知道螃蟹還有專門的調蟹師，「蟹八爺」的調蟹師還是江蘇興化第一名！他們會按2.5兩／3兩／4兩的規格篩選分出上乘大閘蟹，確保最終走出家門的個個都是生猛傢伙。

好蟹身份驗證

1. 戳眼反應快

2. 瘋狂吐泡泡

3. 蟹殼有光澤



「蟹八爺」第一家，就在海上世界

就是這樣出眾的大閘蟹品質、穩定供應進口標準TOP級的香港、配備江蘇第一名調蟹師的「蟹八爺」，來深圳開店了！主打大閘蟹料理！

懂蟹的商家對「蟹八爺」早已不陌生，識蟹的老餮都翹首以盼，就在9月26日，「蟹八爺」在深圳海上世界隆重登場！

大閘蟹料理行家蟹八爺，重新定義「蟹黃麵」

「蟹八爺」的到來有多「囂張」，不只是自身就是養殖供應商的品質底氣，還有足夠考驗品質的做法而製成的美味佳餚，將直接刷新大家的吃蟹體驗。👇👇👇

+ 5

賞味第一步：蒸

每一份大閘蟹料理都是現點現做，一次蒸8-10隻壯蟹，肚子朝上鎖住鮮美膏汁，放上薑片去除腥味，15-20分鐘鮮活大閘蟹就變得金燦燦，蟹香四溢。

賞味第二步：拆

蒸好後的大閘蟹再手工現開，光是解開草繩這一刻，就已聞到淡淡的草香交織在蟹的鮮美中，不愧是來自興化的大閘蟹，蟹黃金黃飽滿、蟹肉肥美鮮甜、蟹膏脂香濃郁，沒有人能抵抗這一口的誘惑吧！

賞味第三步：炒

手工開8-10隻大閘蟹得出的蟹黃、蟹肉、蟹後腿肉才足以一份撈麵的蟹粉。只需最簡單的炒制便已喚出蟹之原鮮，再淋上黃酒進行簡單翻炒，黃金般的蟹粉散發出勾人的鮮甜，在這一刻，終於懂得了吃蟹的追求。

賞味第四步：撈麵

蟹粉撈麵光是蟹粉上乘可不夠，麵條的口感也是非常重要，「蟹八爺」的手工麵都是店內每日現做，論口感、麥香、着味與蟹粉相得益彰。同時店裏還會根據時令推出不同的麵種，現有手工麵和雲吞麵做選，已足夠征服我的味蕾。

一年就等這一口，這些特色來了都別錯過！

蟹中黃金 自成招牌👇👇👇

+ 4

1. 蟹粉撈麵／飯

這一份「蟹之黃金」拌麵有多絕，光語言可描述不盡。冒着油光的蟹粉，薈萃了整近10隻大閘蟹的精髓，金黃綿密，入口鮮甜濃郁，趁熱拌勻在每一根麵條上，麵條的勁道彈牙與濃稠鮮香蟹粉完美交融！

2. 蟹粉花膠撈麵／飯

軟糯Q彈的上等花膠屬於高級膠原蛋白，而它的泡發過程很複雜，不能碰到一點點油，當品鑑到「蟹八爺」這份鮮美上乘的蟹粉花膠時，廚師匠心工藝在唇齒間不言而喻。

蟹粉與花膠的搭配入口軟嫩爽滑，蟹香細膩纏綿，用來拌飯是最適合不過了，金黃蟹粉包裹粒粒米飯，還可以拼上魚翅，一份足料足鮮的珍饈佳餚將味蕾滿足感拉滿。

3. 蟹粉花膠魚翅撈麵／飯

要説哪一道美味會是「蟹八爺」的熱榜，我會認定蟹粉花膠魚翅撈麵／飯。蟹粉+花膠+魚翅論賣相就讓人挪不開眼，淡水和海產的珍品在舌尖上演一場盛宴，這一份上乘佳品入肚，只叫人身心愉悦、倍感滿足。

蟹中貴族 自成一派

4. 30年陳年花雕熟醉大隻蟹

醉蟹是江南地區獨特的做法，出身江蘇的「蟹八爺」自然把這份鮮美帶來了，用的是30年的陳年花雕酒，配的是自家秘方手藝，不開玩笑，螃蟹至鮮美風味的食法莫過於此。

花雕熟蟹的精華在整隻蟹，經過24小時醃製的大閘蟹已吸吮滿酒香和醃料清甜，上桌後再灌花雕洗禮，每一寸殼都掛滿酒香甜鮮！

抿第一口，酒香衝擊味蕾，後勁卻是蟹肉的鮮甜，每一口蟹都極致均勻入味，可謂是驚豔叫絕。

經典主食 食髓知味

5. 蟹粉小籠包

大閘蟹料理中的經典做法之一，也是聞名中外的蘇式美食蟹粉小籠包，「蟹八爺」的進店必點，記得上桌趁熱吃，先輕咬一口吸吮湯汁精華，再從小口滴兩滴醋，一口食入美得不行！

6. 蟹粉雲吞麵

「蟹八爺」每日現包的蟹粉大雲吞，皮薄餡滿，豬肉與蟹粉的比例恰到好處，彈牙香口，肉餡的顆粒感凸顯真實手作的魅力，與雲吞麵Q彈爽滑相得益彰。

這個秋天，相約蟹八爺享人間至味！

「蟹八爺」深圳第一家店就開在海上世界，簡雅樸素的中式風格與江南風韻呼應，細節佈置中精緻大氣。👇👇👇

有大堂卡座和雅緻包廂，適合朋友或家庭聚餐，秋天第一頓大閘蟹，來「蟹八爺」賞味準沒錯！

八月母蟹吃蟹黃、九月公蟹吃蟹膏，濃秋之時也記得來「蟹八爺」品一品應季蟹膏的絕世美味！

蟹八爺

地址：深圳市南山區水灣社區海上世界傳為廣場1棟208室L2樓

營業時間：週一至週日 10:00-14:00，17:00-22:00

預訂電話：17302693068、17318021068

交通：深圳地鐵2號線海上世界站A出口，步行810m



【本文獲「ShenzhenTIME」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】