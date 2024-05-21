直航仙台｜日本東北12大景點推薦 稻田藝術／藏王狐狸村／嚴美溪
日本東北隱藏不少人間秘境，自然與歷史美景多不勝數，從可愛的宮城藏王狐狸村，到綠意盎然的青森奧入瀨溪流，還有充滿大正浪漫氣息的銀山溫泉，都是令人治癒的景點！日本東北風土人情純樸，遠離熱門觀光地遊客不多，想來一趟治癒放鬆之旅，日本東北絕對是一個好選擇！
日本東北主要由六縣組成，包括青森縣、秋田縣、山形縣、岩手縣、宮城縣和福島縣。日本東北六縣的自然景觀豐富，同時亦保留不少充滿日本傳統氣息的溫泉街和建築物，與近代都市的景觀截然不同。是次整合日本東北地區12大必到景點，帶大家由香港直飛宮城仙台玩轉六縣！
日本東北景點巡禮【1】日本三景 ── 宮城松島
堪稱日本三景之一的松島，從江戶時代初期開始就是日本人心嚮往之一的觀光景點。要360度觀賞松島秀麗迷人的風景，最好的方法就是搭乘遊覽船，穿梭於散落在松島灣上260座大小島嶼之間，從東、西、南、北一覽無餘著名的「松島四大觀」。
日本東北景點巡禮【2】超治癒動物園 ── 藏王狐狸村
到訪日本東北當然不可錯過宮城縣藏王山上的狐狸村，有超過100隻可愛狐狸居住，狐狸們散落在這個棲息森林，遊客可以漫步其中近距離觀看不同品種狐狸療癒的樣子，幸運的話還可以體驗抱抱小狐狸！除了狐狸之外，這裡還可以與兔子、羊、迷你馬等小動物互動，非常治癒！
日本東北景點巡禮【3】日本三稻荷 ── 竹駒神社
想感受日本獨有的夏日氣息？日本三稻荷之一的「竹駒神社」位於宮城縣岩沼市，每年7至8月都會舉行夏季限定的「夏詣」，入口處掛滿彩色的狐狸風鈴，隨風搖曳奏出清脆的音色，瞬間給人清涼的感覺！參道旁的手水舍更會鋪滿夏季繡球花，搖身一變如花卉藝術般的「花手水」。
日本東北景點巡禮【4】彩傘天空之鏡 ── 豬苗代香草園
位於福島縣的「豬苗代香草園」，近年成為日本東北最新打卡熱點，每逢夏天這裡的薰衣草都會盛開綻放，並且號稱為全東北最大的薰衣草田！香草園就是花田內的溫室建築物，在室內水池後方搭建和式油紙傘牆，天花板也懸吊夢幻色彩的透明傘，透過水池反射出無邊際的錯視美照，絕對是打卡秘境！
仙台、福島、岩手【一年一度仙台七夕祭、豬苗代香草園、藏王狐狸村】6日 JEKH06
出發日期：8月1日（特辦一團）
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日本東北景點巡禮【5】日本九寨溝 ── 五色沼
榮獲米芝蓮綠色指南一星殊榮、被譽為日本九寨溝的「五色沼」坐落於福島縣盤梯高原，五座火山口湖的水質受到火山礦物質影響，經由陽光反射，每一座湖都會呈現出獨一無二的色調，隨意季節變換、氣候和時間，色調還是變化更大，簡直就是上帝打翻了調色盤才能看到的美景！
日本東北景點巡禮【6】日本三大急流 ── 山形最上川
水流急速的「最上川」是日本三大急流之一，同時亦被漂亮景致圍繞，且四季都呈現出完全不同的景色。要漫遊欣賞最上峽風景，就要乘坐連續三年日本第一的最上川遊船，在大自然中悠然漂流，沿途邊賞景邊聽著船夫啍唱日本傳統船歌，感受日本東北不一樣的鄉野之美！
日本東北景點巡禮【7】走入《千與千尋》世界 ── 銀山溫泉
擁有五百年歷史、位於山形縣的「銀山溫泉」環抱在群山之間，銀山川兩岸傳統建築林立，古樸的街景充滿日式懷舊風情，令人彷如回到大正時期。其中一座木製三層樓閣建築「能登屋旅館」已列為日本的國家有形文化財產，古老日式建築與紅色橋樑構成的景觀，就像宮崎駿動畫《千與千尋》中的場景一樣。
日本東北景點巡禮【8】國家級特別名勝 ── 青森奧入瀨溪流
「奧入瀨溪流」是日本東北著名觀光景點之一，被日本指定為國家特別名勝和天然紀念物。溪流延綿約14公里，下游有靜謐的山毛欅樹林；中游是欣賞著名「阿修羅之流」、「三亂之流」等溪流的最佳地；上游則有多座高落差的壯觀瀑布，也被當地人稱為「瀑布街道」。沿著溪流行人步道遊覽，深入探索這個世外桃源吧！
山形、新潟、福島【竹駒神社、銀山溫泉、五色沼、最上川遊船】6日 JEKB06
出發日期：7月17、22、27日及8月6日
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日本東北景點巡禮【9】大自然的美術館 ── 稻田藝術
以稻田作畫的夏日限定景觀藝術，經過精心設計的插秧而創造出巨型稻田圖畫，作品顏色也會隨着稻米的成熟度而變化，放眼望去令人歎為觀止。日本全國各地都有舉辦稻田藝術，其中位於青森縣的田舍館村為最初舉辦的地方，今年更以藝術名畫「神奈川沖浪裏」、新一千日圓肖像人物「北里柴三郎」為創作主題。
日本東北景點巡禮【10】日本百景、第一美溪〡岩手嚴美溪
岩手縣擁有許多天然景致，其中被選入日本百景的嚴美溪更被譽為「日本第一美溪」，磐井川經數萬年侵蝕形成的奇岩怪石自然藝術，奇岩與清澈溪流融合為絕色河川美景。到訪嚴美溪不能錯過「郭公飛天糰子」，敲響木板對岸的店主便會通過纜繩將丸子送來，絕對是一個特別的在地體驗！
日本東北景點巡禮【11】日本東北最大 ── 花卷溫泉鄉
岩手縣的花卷溫泉鄉是日本東北最大型溫泉鄉，由12個各有特色的溫泉組成：花卷溫泉、台溫泉、松倉溫泉、志戶平溫泉、渡溫泉、大澤溫泉、山神溫泉、鉛溫泉、新鉛溫泉、金矢溫泉、花卷北溫泉、東和溫泉，據說各個溫泉的源泉都發現於300-400年前，被遼闊大自然環繞，可以邊泡溫泉邊欣賞岩手山及御所湖的美景！
日本東北景點巡禮【12】《忠犬小八》故鄉 ── 秋田犬之里
東京澀谷車站前那隻家喻戶曉的「忠犬小八」就是秋田犬！顧名思義，秋田犬的故鄉就在日本東北的秋田縣，「秋田犬之里」的建築外觀仿造大正時代的澀谷車站，重回「忠犬八公」等待主人回家的情境，除了有展示室、博物館和精品店之外，也可以與秋田犬直接互動，喜歡狗狗的人一定抵擋不住！
青森、秋田、岩手【稻田藝術、奧入瀨溪流、松島遊船、入住花卷溫泉酒店】6日 JEKK06
出發日期：7月17、22、27日及8月6日
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日本東北當然不止以上12個景點，想即刻飛到日本東北感受最美一面？而家有個好消息！相隔多年，香港終於再次有飛機直航日本東北！今個暑假EGL東瀛遊將有專機直航仙台，早機出發晚機返港，直接抵達宮城縣首府仙台，一系列旅行團現已登場，帶大家輕鬆走訪日本東北六縣各個秘境，感受與近代都市截然不同的景觀！名額有限，立即報名啦！
《專機直航仙台》日本東北旅行團系列
成團出發日期：7月11、12、17、22、27日、8月1、6日
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（全文完）