深圳南山美食｜朝鮮族夫妻的家庭式韓國料理　必食炸年糕脊骨湯

無意間發現了這家韓式料理食堂「外嘉內韓國料理」，開在深圳南山花園城住宅區的樓下，不算火，但聽聞開了不夠一年，就收獲了一大波回頭客，還是有點本事的。主理人金阿姨和張叔叔這對夫妻，都是朝鮮族人，將自己家裏口味的美食都帶了過來。



嘗一嘗，都是家那邊的味道👇👇👇

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《今日推薦菜單》

鐵板牛小腸

鐵板豆腐

薯仔脊骨湯

炸年糕

海鮮葱餅

炒小鯷魚



1. 찰떡튀김 炸年糕

「我們都是自家的做法，家裏吃什麼味兒，這裏也一樣。」

「食材基本上都是從東北快遞寄過來的。」



請允許我私心地先介紹這道【炸年糕】，沒有人能逃得過糯唧唧的年糕，在這裏更不行！切成小塊狀的年糕，沒有特別的手法和調味，將其一個個放在高溫油鍋裏滋滋冒響，最後再灑上白糖即可。製作十分簡單，卻能成為大家的必點！

獲得在座各位一致好評的年糕，外皮炸得酥酥脆脆，裏面還是軟軟糯糯，吃起來韌勁很足。

還是喜歡蘸取白糖，整體口味就不會太淡，不太甜不膩口，一切都是那麼的剛剛好。純路人點評：「是真的好吃，簡直就是我的夢中情糕。」

2. 곱창볶음 鐵板牛小腸

「鐵板牛小腸也是回頭客都愛點的～」

「別拍啦，快趁熱嚐嚐。」



拍完放下手中的相機之後，最快被放入嘴裏的便是【鐵板牛小腸】。98元一份，貴是貴了點，但還是好吃。新鮮處理好的牛小腸無腥味，和韭菜一起爆炒，最精華的地方則在於選用自家的秘製調料，令其口味更香。

切成段的牛小腸，裏裏外外都吸收滿了醬料的香味，油脂在口腔中迸發，還帶着一絲韌勁，真的是越嚼越香～雖然加入了辣醬，但是整體上還是不會特別辣，所以不要被嚇到！

3. 철판두부 鐵板豆腐

除了牛小腸，還有鐵板豆腐可以嚐嚐，濃郁的醬汁，看起來就十分有食慾。都是很簡單的家庭製作手法，豆腐煎好，抹滿醬料，灑上芝麻，送上桌還是熱乎乎的。豆腐內裏依舊保持白嫩，稍許偏鹹，但妥妥的下飯神器。

4. 감자탕 薯仔脊骨湯

「好多人都是奔着我們家的脊骨湯來的～」

「不知道你們吃不吃的慣，就是我們那兒的口味。」



薯仔脊骨湯需要熬製老湯底，然後用豬頸骨、薯仔、乾白菜加一起。店裏用到的乾白菜都是需要從東北郵寄過來的，所以平常基本上很少能吃到這樣的口味。喝口湯，吃口肉，再配碗大米飯，足矣足矣。

5. 해물파전 海鮮葱餅

店裏有【辣白菜餅】和【海鮮葱餅】這兩種，被推薦的最多就是海鮮葱餅。提前和好的麵糊，加入海鮮小菜和大葱一起煎制。葱味很足，建議蘸取搭配的調料，單吃稍為淡口了些。

6. 멸치볶음 炒小鯷魚

超級下飯的小鯷魚乾，一小筷子就能讓你扒好幾口米飯。

還沒火，但是回頭客很多

「菜品不算很多，時不時還會上新品。」

「都是家常菜，你們喜歡吃下次再來！」



店面沒有很大，兩層樓用餐，環境十分小清新也很乾淨，一進門就會感到溫馨舒適，還能聽到主理人之間用親切的家鄉話交流。雖然才開了幾個月，但是到了吃飯時間，小小的門店就擠滿了人。住在附近的很多居民，早就把這裏當成了第二個食堂。

外嘉內韓國料理

地址：深圳南山區工業八路221-11號

交通：深圳地鐵12號線四海站A出口，步行610m

營業時間：周一至周日11:00-21:30

電話：18124180311

人均：67元/人



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