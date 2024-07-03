台中溫泉酒店10間推介｜近月老廟／私人溫泉／包早餐／人均$387起

撰文：陳映蓉
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台中溫泉酒店推介2024！去台中旅遊除了可以食玩買，很多人都會選擇浸溫泉。台中溫泉以谷關溫泉及烏日溫泉最具人氣，擁有天然泉水更可以享受大自然美景，而且價錢更抵！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合10間台中溫泉酒店，大部分均設有私人溫泉、有部分更包含免費早餐，人均只需$387起！

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台中溫泉酒店推介【1】日月潭力麗温德姆温泉酒店（Wyndham Sun Moon Lake）

日月潭力麗温德姆温泉酒店（Wyndham Sun Moon Lake）是2024年6月18日才正式開幕的溫泉酒店，酒店坐落在日月潭，距離台中市中心大約1小時車程，鄰近日月潭纜車、小米酒博物館、大竹湖水鳥公園、文化村等景點。酒店提供203間客房，由雙人房到家庭房型都有，每間客房均有私人美人湯泉池。客房坐擁湖景或山景，空間寬敞乾淨，插座數量充足，設備齊全。酒店亦提供免費公共停車場、室外游泳池、室外溫泉、健身室、兒童俱樂部、酒吧等休閒娛樂設施。

日月潭力麗温德姆温泉酒店（Wyndham Sun Moon Lake）
房價：人均HK$765起（精緻雙人房；私人溫泉）
地址：南投魚池鄉中正路312號
交通：台中高鐵站轉乘6670日月潭線至日月潭站下車，轉乘日月潭遊湖巴士6669至伊達邵站下車
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台中溫泉酒店推介【2】雲品温泉酒店日月潭（Fleur De Chine Hotel）

雲品温泉酒店日月潭（Fleur De Chine Hotel）翻新後於2023年7月25日重新開幕。酒店坐落在日月潭北邊，距離台中市中心約50分鐘車程，鄰近文武廟及孔雀園。酒店提供207間客房及套房，分為西式及和式房型，其中205間設有私人天然溫泉池。全部房間均設有露台、各規格電源插座、辦公桌等基本設施。酒店亦提供室內游泳池、多功能休閒中心、健身室、兒童樂園、戶外兒童戲水池、煙嵐風呂、半露天湯屋、攀岩場等休閒娛樂設施。

雲品温泉酒店日月潭（Fleur De Chine Hotel）
房價：人均HK$1,130起（經典山景家庭房；私人溫泉；包早餐、送紅酒）
地址：南投魚池鄉日月潭中正路23號
交通：烏日高鐵站轉乘酒店接駁巴士
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台中溫泉酒店推介【3】虹夕諾雅 谷關（HOSHINOYA GUGUAN）

虹夕諾雅 谷關（HOSHINOYA GUGUAN）日本星野集團旗下的頂級奢華度假酒店，坐落在谷關，距離台中高鐵站車程大約1.5小時，酒店有提供來往桃園國際機場、台北松山機場、台中高鐵站和台中國際機場的接駁服務，非常方便。酒店僅提供49間客房，幾乎所有客房皆為樓中樓式建築，區分臥室與私人溫泉空間。全部客房均設特大雙人床、浴缸、乾濕分離浴室、戶外平台等。酒店亦提供大眾溫泉、戲水池、SPA、餐廳等休閒娛樂設施。

虹夕諾雅 谷關（HOSHINOYA GUGUAN）
房價：人均HK$2,012起（水明；私人溫泉）
地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷16號
交通：台中高鐵站轉乘酒店接駁巴士
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台中溫泉酒店推介【4】台中日月千禧酒店（Millennium Hotel Taichung）

台中日月千禧酒店（Millennium Hotel Taichung）位於台中市中心，鄰近台中國家歌劇院、秋紅谷、新光三越、城品生活等景點，距離捷運水安宮站亦只需10分鐘步程。酒店提供243間客房及套房，採用簡約木質居家風格，全部客房均配備落地景觀窗、特大床、辦公桌、充足電源插座等。酒店亦提供健身室、室外游泳池、蒸氣浴、桑拿、溫泉池、免費私人停車場等休閒娛樂設施。

台中日月千禧酒店（Millennium Hotel Taichung）
房價：人均HK$515起（日月大床房）
地址：台中市西屯區惠來裏市政路77號
交通：捷運水安宮站步行10分鐘
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台中溫泉酒店推介【5】台中日光温泉會館（The Sun Hot Spring & Resort）

台中日光温泉會館（The Sun Hot Spring & Resort）位於山上的大坑風景區，距離台中捷運舊社站大約13分鐘車程，可以使用酒店的付費接駁服務。酒店設有房型分為3大類，分別是會館、SPA生活館及特色主題房，全部房間均設有獨立室內溫泉、特大床、景觀窗等，設備齊全且空間寬敞。酒店亦設有DIY手作教室、桌遊區、健身區、兒童遊戲區、投幣式娛樂機台、大眾泡湯池、私人湯屋及4間餐廳。

台中日光温泉會館（The Sun Hot Spring & Resort）
房價：人均HK$446起（豪華客房-SPA生活館；私人溫泉；包早餐）
地址：台中市北屯區大坑裡東山路二段光西巷78號
交通：捷運舊社站車程13分鐘
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台中溫泉酒店推介【6】台中惠來谷關溫泉會館（Bali Nature Spa Hotspring Resort）

台中惠來谷關溫泉會館（Bali Nature Spa Hotspring Resort）位於谷關，距離台中市中心車程大約1.5小時，鄰近谷關溫泉公園。酒店建築設計採峇里島式原始自然風格，設有49間客房及套房，房內以原住民風格為主，均提供私人溫泉，設備齊全，空間寬敞。酒店並無提供戶外大眾池。

台中惠來谷關溫泉會館（Bali Nature Spa Hotspring Resort）
房價：人均HK$512起（聆泉湯房；私人溫泉；包早餐）
地址：台中和平區博愛村東關路一段溫泉巷10號
交通：台中高鐵站轉乘153副線公車至谷關站下車步行10分鐘
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台中溫泉酒店推介【7】烏日清新溫泉飯店（Freshfields Hotel）

烏日清新溫泉飯店（Freshfields Hotel）位於台中烏日區，鄰近望高寮夜景公園及彩虹眷村，距離台中高鐵站車程則約13分鐘。酒店提供155間客房及套房，最多可供4人入住。全部客房均設有私人浴室、景觀窗、特大床等，亦有提供基本洗漱用品及充電插座，大部分客房內自設私人溫泉。酒店另有室外泳池、露天溫泉水療泡湯池、SPA、室內男女三溫暖、健身房、兒童俱樂部等設施。

烏日清新溫泉飯店（Freshfields Hotel）
房價：人均HK$387起（雅緻雙床房）
地址：台中烏日區溫泉路2號
交通：台中高鐵站車程13分鐘
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台中溫泉酒店推介【8】南投日月潭馥麗温泉大飯店（Fuli Hot Spring Resort）

南投日月潭馥麗温泉大飯店（Fuli Hot Spring Resort）坐落在日月潭魚池鄉，距離台中高鐵站大約1小時車程，龍鳳宮月老廟及日月潭國家風景區皆步行10分鐘內可達。酒店提供96間客房及套房，共有7種房型，房間均設有私人溫泉、戶外平台、浴缸、免費飲品吧、迎賓小點等，設備齊全而且空間非常大！酒店亦提供日式獨立湯屋、岩盤浴、SPA、兒童遊戲室、健身區、多功能遊戲室、露天兒童親水區、溫泉按摩池、戲水池等設施。

南投日月潭馥麗温泉大飯店（Fuli Hot Spring Resort）
房價：人均HK$416起（豪華日月房；私人溫泉）
地址：南投縣魚池鄉水社村中山路250-2號
交通：台中高鐵站搭乘6670日月潭線至水社遊客中心下車步行5分鐘
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台中溫泉酒店推介【9】苗栗泰安觀止温泉會館（Onsen Papawaqa）

苗栗泰安觀止温泉會館（Onsen Papawaqa）位於苗栗，距離台中機場大約1小時車程。酒店位處海拔約500米，擁有豐富自然景觀，環境安靜，適合想休息放鬆的人。酒店提供65間客房及套房，套房房型最多可供4人入住。房間均設有獨立湯屋、乾濕分離浴室、免費迷你吧、電源插座等基本設備，部分套房內設和室空間及戶外平台，溫泉則設置於室外。酒店另設有室外游泳池、室內及戶外大眾風呂、貸切風呂、健身室、Spa等設施。

苗栗泰安觀止温泉會館（Onsen Papawaqa）
房價：人均HK$829起（觀星寵物房；私人溫泉）
地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號
交通：台中機場轉乘的士車程1小時
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台中溫泉酒店推介【10】享沐時光莊園渡假酒店（Shine Mood Resort Yuanli）

享沐時光莊園渡假酒店（Shine Mood Resort Yuanli）坐落在苗栗，距離台中機場只需約25分鐘車程，交通尚算方便。酒店提供90間客房，共11種房型，全部均採用日式設計，並配備獨立溫泉湯池、免費迷你吧、特大床、電源插座等基本設施，臥室及浴室以日式拉門分隔，溫泉享有大自然景觀。酒店亦附設10間湯屋、裸湯風呂、露天風呂、戶外游泳池、遊戲及閱讀區、健身室等休閒設施。

享沐時光莊園渡假酒店（Shine Mood Resort Yuanli）
房價：人均HK$579起（雅緻雙人房；私人溫泉；包早餐）
地址：苗栗縣苑裡鎮石鎮里錦山八鄰8-1號
交通：台中機場轉乘的士車程25分鐘
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