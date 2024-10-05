深圳美食｜乳鴿要試皮脆肉嫩金光靈芝鴿　金光鴿王四登點評必吃榜

四登大眾點評必吃榜的，21年老店，品牌創始人魏金光16歲外出學習廚藝，二十多年間醉心於金光靈芝鴿的烹飪研究。金光靈芝鴿不僅輸向超過3000家高檔酒店，還四次登上必吃榜，拿下吃鴿專業户的老廣胃。



金光鴿王乳鴿美食種類多👇👇👇

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1. 金光靈芝鴿：皮脆肉嫩，鮮嫩多汁

食飯時間一到，店內滿座。吸引無數食客的金光靈芝鴿看似簡單，實則大有講究。金光靈芝鴿選用穀物飼養22天的美國落地王鴿種，用含有新鮮靈芝的秘製滷料為乳鴿「泡澡」，待藥膳精華深入骨髓後，再用熱油來一場「淋浴」。

肥碩豐腴的金光靈芝鴿，鴿皮薄脆，鴿肉鮮嫩，咬一口齒頰留香。不少會吃的老饕進店直接安排一人兩隻鴿搭配一碗米飯，一次性滿足吃鴿快感！

焦薄的表皮泛着金燦燦的光，鴿肉嫩滑，輕輕撕開汁水便慢慢流出，一大口咬下去，濃郁的油脂香味瞬間上頭！

2. 玫瑰鹽焗鴿：打開乳鴿新世界

除了金光靈芝鴿，店內還有玫瑰鹽焗鴿選擇。玫瑰鹽焗鴿鹹香可口，金棕色的酥皮和鮮嫩多汁的鴿子肉，讓人一口難忘，吃完一整隻都不會覺得膩！

3. 養生鴿王湯：一鴿勝九雞

吃鴿肉當然也要喝鴿湯！養生鴿王湯清澈如茶湯，濃香的肉湯帶點椰子的清甜香氣，小火慢燉4小時後的乳鴿軟爛易脱骨，是秋天食補的不二之選！

粵式家常，品匠心滋味👇👇👇

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1. 砂鍋煎焗魚頭排骨

除了必點乳鴿外，砂鍋煎焗魚頭排骨同為品牌創始人精心研發菜品。煎焗過後金黃的魚頭散發着誘人的香氣，一口咬下，肉質鮮嫩，鹹鮮微辣、入味深透，很好送飯。

魚頭表面的油酥與魚肉的鮮甜相遇，掀蓋後醬香瞬間湧入鼻腔。砂鍋煎焗魚頭排骨中的排骨色澤深邃，不斷激發着唾液分泌，細細咀嚼其中滋味，回味無窮！

2. 經典四寶煲仔飯

吃乳鴿來一碗經典四寶煲仔飯就更夠味了！臘腸、臘肉、雞肉、排骨，再加一個點睛的鹹鴨蛋蛋黃和青菜點綴，整個煲仔都被料鋪滿。趁熱倒入醬油，充分攪拌開來，肉香與滲透着醬香的米飯相互交織出更絕妙的口感。

3. 意式黑松露養生蔬

「餐桌上的黑鑽石」黑松露有着土地芳香，如森林，像沼澤，與玉米筍、小包菜、芥蘭等蔬菜混合煸炒後散發出濃烈香氣。可以説這道菜濃縮了自然的精華，展現出完美的味道協奏。

4. 牛油果法拉卷

大口吃肉後遲來的罪惡感讓我馬上下單牛油果法拉卷！牛油果的綿密同奶油一般，中間新鮮的蔬菜和沙拉醬汁，使得整體味道更加鮮美。還可以撕下大塊鴿腿肉卷在牛油果法拉卷中解鎖新吃法！

5. 青芥鮑魚拌花生

青芥鮑魚拌花生結合了鮑魚的鮮美和青芥的辛辣，再加上花生的香脆，形成了豐富的口感層次。鮑魚完完全全被酸辣醬汁裹挾，口感軟韌彈牙，送飯一絕！

地道粵味傳千里

金光鴿王在宣傳粵味的同時也將漢文化之美發揮得淋漓盡致。華僑城店以漢唐文化為基調，打造了一個宜食宜賞的雅緻空間。隨處可見的精緻插花，讓人在用餐中不自覺放鬆下來，靜靜的享受美食，感受片刻的愜意和舒適。

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坐在舒適的椅子上，時間彷彿也不自覺的慢了下來，讓人只想忙裏偷閒地沏上一壺茶，與家人朋友閒聊~

從深圳起家，21年間金光鴿王將粵味傳向全國多地，快帶上會吃的家人朋友嚐嚐粵B版乳鴿！

金光鴿王深圳分店資料

華僑城大樓店

地址：南山區深南大道9018號華僑城大樓B座301（沃爾瑪對面電梯三樓）



海上世界店

地址：南山區工業二號海上世界環船廣場B區二層209商店



南山西麗店

地址：南山區留仙大道4168號眾冠時代廣場益田假日里L4-5號舖01-03號



南油凱德廣場店

地址：南山區創業路3023號凱德公園一號廣場A座裙樓01層



福田店

地址：福田區福民路199號統合飯店4樓



壹方天地店

地址：龍華區龍華街道人民路壹方天地商場A2區L1-042



龍華大浪店

地址：龍華區華天路大浪商業中心後浪新天地20棟2層



龍崗店

地址：龍崗區龍城街道尚景社區龍崗大道萬科里L2-48-50



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