深圳美食老火湯5間老字號推薦：椰子烏雞/蟲草花水鴨/西洋菜豬肺

寧可食無菜，不可餐無湯。湯，是粵菜的靈魂，是廣東人的信仰，一句「今日飲咗湯未」，是最真誠的問候。



本期就來聊聊，老廣一年四季都愛喝的「靚湯」。

煲得多靚，才能被叫「廣東靚湯」？

對於廣東人來説，穿搭可以隨意，稱呼可以隨意，但在「吃」上卻尤為講究，特別是喝湯。

廣東的湯水一般有滾湯、羹湯、煲湯、燉湯四種類型，滾湯與羹湯就是那些簡單、熟得快的湯羹，而真正能被賦予「靚湯」二字的，就是在瓦煲中文火慢煮的「煲湯」和用湯盅隔水加熱的「燉湯」。

喝靚湯，認準這兩點

1. 用料豐富

萬物皆可煲／燉，海鮮、肉類、蔬菜、中藥材，再加一套不可外傳的「配方」。



2. 細火慢燉

砂鍋、瓦煲、燉盅，廚具講究，2小時起煲／燉，火候掌握至關重要。



沒有什麼疑難雜症，是一碗老廣養生靚湯解決不了的。

深圳「飲湯地圖」，推薦這5家老店

1. 德記源發燉湯

「德記源發」，深圳燉湯界的老字號，曾經的它叫紫微星燉湯，是寶安朋友不肯外傳的寶藏館子。店裏湯的種類很多，用料實在，食材新鮮，又是全天營業，不少人特地大老遠驅車來吃！

點單推薦①｜ 椰子燉雞

椰子燉雞是店裏的王牌，老闆説他們的椰子燉雞用的都是老椰皇，這樣燉出來的湯才夠靚！湯清味濃，夠鮮夠清甜，烏雞燉得軟爛入味，雞肉在齒間很輕易就骨肉分離，連骨頭都被煮酥了，好喝到不挖空湯底都不肯罷休。

+ 2

點單推薦②｜花膠燉雞湯

一盅40元的花膠燉雞湯，是店裏土豪標配！每盅都會帶兩片花膠，花膠被燉得軟糯，鮮美暖胃，雖然不是想象中那種巨濃稠的花膠湯，但也對得起這個價位。

點單推薦③｜ 這些都不錯

涼瓜排骨湯，清熱解毒~ 老廣喝湯名單必備！鮮玉竹老鴿湯，每盅湯放了半隻鴿子，愛養生的也值得一試！

德記源發燉湯·腸粉

營業時間：週一至週日全天營業

地址：寶安區建安一路五金樓安華樓110

交通：地鐵12號線靈芝站A2出口，步行470m



2. 周太靚湯

説實話，我在這家店喝到了家的味道。

周太靚湯，光聽名字就特別廣味，藏在居民樓裏，店裏每天只賣四款湯，而且是會根據時令更新不重樣，就跟家裏媽媽煲的湯一樣，只會放鹽，其他佐料一點都不添加，用砂鍋真材實料的熬製三個鐘~這樣湯味不僅濃郁，還特別地健康養生。

PS. 以下是我們當天探店喝到的，大家去不一定能碰到同款噢。



個人喜愛度①｜茨實扁豆薏米雞腳湯

茨實扁豆薏米雞腳湯，湯裏有什麼料，都在名字裏體現出來了。

完完全全的真材實料，滿滿當當的湯料，生怕你不夠吃。雞腳隨着湯一同熬製，非常的軟嫩，輕而易舉的就能做到骨肉脱離，就連吸吮骨頭都帶有濃郁的湯底藥材味！

+ 1

個人喜愛度②｜蟲草花水鴨湯

色澤豔麗的蟲草花水鴨湯，用料豐富，每一口湯都香甜入喉，鴨肉吃起來也十分軟爛，讓人也忍不住敞開胃口，多喝幾碗來養養身體。

個人喜愛度③｜蓮藕花生豬骨湯

蓮藕花生豬骨湯，可以説是廣東人飯桌上最日常的湯品了！花生和蓮藕足夠軟粉，更特別的是，還能喝到帶有陳皮的辛香~

周太靚湯(龍泰苑店)

營業時間：週一至週五12:00-23:00

地址：福田區新南苑新洲南路3135號

交通：地鐵7號線石廈站E出口，步行550m



3. 吳川品記瓦缸燉品店

對於這家店，我想用四個字形容：「相見恨晚」！

看似普普通通的店面，實則已經開了快20年了，菜炒得很有鑊氣，量大好吃便宜，最主打的燉湯那更沒得説。老闆把小瓦罐一層層放在特製大瓦缸裏，每天炭火現煨，食材用料也是花了心思，據説最貴28元卻能喝到半隻白鴿燉花旗參！

點單推薦①｜白鴿燉花旗參

他家有不少深圳少見的傳統燉湯，比如白鴿燉花旗參、巴戟杜仲燉豬尾、地膽頭燉老鴨……每天數量也是有限的，想喝早點來。

替大家試過了，白鴿燉花旗參真的有半隻鴿子，雖然湯頭看起來有一點點油，但絲毫不影響花旗參的香味和湯頭的甘甜，口感很滋潤。鴿子肉巨軟爛，我完全是抿着吃的~

點單推薦②｜豬肚燉胡椒

濕氣重的朋友，這盅豬肚燉胡椒一下肚，直接「全身通暢」了，豬肚也處理得很乾淨，沒有腥味，燉出來的湯微微辣，但也不能多喝噢~

吳川品記瓦缸燉品店

營業時間：週一至週日11:30-22:00

地址：龍華區白石龍一區藍牌44棟

交通：地鐵4號線白石龍站A出口，步行690m



4. 大唐靚湯私房菜

被眾多港星收藏的大唐靚湯，被電視台和雜誌都採訪過，開了有16個年頭了。它家主打廣東江門菜系，食材大多從鄉下運來的，看似清淡卻很下飯！招牌養生靚湯，不是在家就可以煲出來的水平，據説還有祖傳配方的噢！

點單推薦｜仙人球南北杏燉龍骨湯

廣東人真的萬物皆可煲，連仙人球也拿來燉湯了！單聞湯的味道，就有那種甜甜的香味，很特別，仙人球很糯很綿，不會有纖維感，更像啫喱的質地，喝起來淡淡滴，需要自己放鹽調和下味道噢~

大唐靚湯私房菜(紅荔西路店)

營業時間：週一至週日 11:00-14:00，17:00-22:00

地址：福田區紅荔西路凱旋豪庭1樓108

交通：地鐵2號線蓮花西站A出口，步行580m



5. 珍芝華養生湯

這家私房菜館，開在一家民宿的一層，簡約的水泥風設計，完全想象不出這裏其實是一家地道的順德菜。它家的湯每款會加入多種中藥材，湯的顏色偏透亮，口感以清甜為主，而且看不到一點油，喝完給人一種很健康的感覺。

點單推薦①｜海底椰雪梨燉展肉

海底椰雪梨燉展肉，用料也是實打實，一大顆雪梨肉入口即化，展肉也燉得嫩滑，口感屬於清爽中帶着香甜，對嗓子友好，一年四季喝都很適合！

+ 3

點單推薦②｜西洋菜燉豬肺

西洋菜燉豬肺，在燉的時間上要把控得很嚴謹，太久會有苦澀味。它家的味道剛剛好，清香中帶着有很明顯的回甘，而且我覺得它家是目前所有店裏偏清淡的！

珍芝華養生湯

營業時間：週一至週日 11:00-14:00，17:00-21:00

地址：南山區珠光路新屋村東區18-1

交通：地鐵7號線珠光站B出口，步行810m



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