深圳美食｜聞老頭菊花炭烤肉東北風格　專人幫烤必食3大招牌烤肉

菊花炭800度高溫鎖肉汁，靈魂東北麻醬每天空運到店，店員幫烤讓你解放雙手。

聞老頭菊花炭烤肉，終於來深圳福田區的卓悦匯了。



當你走進聞老頭，一定會被那壯觀的炭火景象吸引住。烤肉師傅們圍繞着烤架忙碌，肉在火上噼啪作響，煙火氣直接撲面而來，就像在一個東北烤肉狂歡中心。杭州榜主級的排隊王終於也開來福田卓悦匯了！

菊花炭烤的肉才有靈魂，800℃高温瞬間鎖住肉汁！👇👇👇

菊花炭，外觀神似菊花，以櫟樹為原料，含有21種微量元素，是烤肉的優質炭種，因為菊花炭的自然屬性，瞬間升温800℃，趁肉不注意，鎖住所有肉汁！烤出來的肉更加嫩滑~

店員幫烤，解放你的雙手，你只管吃就是了

不用擔心肉熟沒熟，更不用擔心什麼肉蘸什麼料更好吃，因為全程都有「私人烤肉管家」幫你烤肉！讓你解放雙手，還會細心介紹純正東北吃法~（私心推薦他家秘製東北麻醬！烤肉最搭CP！）

炭烤鰻魚上線，還有3大招牌烤肉👇👇👇

+ 7

1. 炭烤鰻魚

噔噔噔噔~聞老頭菊花炭烤肉新品登場：碳烤鰻魚！絕對是融合東西美味的最高境界，那煙燻味，夾雜着炭火烤鰻魚的香氣，可真不是蓋的~

新鮮的鰻魚，經過炭火烤製，皮脆肉嫩，香氣四溢。一口咬下，立馬掀起美食暴風！再配上特製的調味汁和各式小菜，包裹在海苔裏，一口接一口，簡直是一道讓人慾罷不能的美味！

2. 重磅橫膈膜

當談到東北烤肉，絕對不可錯過的就是「橫膈膜」。這塊東北烤肉寶藏，經過炭火的烤製，肉質變得鮮美多汁，一口咬下，肉汁迸發，香味四溢。

每一口，都是對東北味道的讚頌，彷彿置身於鄉村酒席，在滿滿的蘸上秘製東北麻醬，鹹香麻醬包裹着奶香的牛肉，舌尖上回蕩着家的味道。

3. 菠蘿牛肋條

菠蘿碳烤牛肋條，是東北烤肉的傑作。嚼勁十足的牛肋條，經過火炭的擁抱，皮脆肉嫩，入口即化。咬一口，伴着菠蘿的甜蜜，那滋味，如同在東北的原野中奔跑。

用「炒」的做法，讓每一根牛肋條都裹上菠蘿的酸香，解膩又爽口！它的顏色，誘人且獨特，彷彿是大自然的一幅畫，每一口都是東北烤肉的驕傲。

4. 鮮切肥牛 & 瘦牛

炭烤肥牛和瘦牛，是東北烤肉的雙星組合！肥而不膩的肥牛，肉質鮮美，入口嫩滑；瘦而不柴的瘦牛，肉質緊實，嚼感十足。這對組合，如同東北的山水，相輔相成。肉的顏色，誘人的紅潤，每一口都是對東北美食的禮讚~

還有這些必吃，都點上才夠味

凍梨、撈汁海鮮、拌雞架、草莓冰，東北特色美食通通都有！👇👇👇

凍梨菊花茶，它的顏色，透亮而誘人，就像是一顆顆東北的夏日，讓人陶醉~草莓藍莓冰，是東北炎炎夏日的救贖。飽滿的草莓和樹莓，搭配冰涼的甜蜜冰塊，一口下去，果汁爆發，甜與酸的完美平衡，彷彿帶你置身於果園的芬芳中。

拌雞架，那味道，濃郁且深遠，彷彿品味着東北的土地。它的顏色，帶着油亮的金黃，每一塊都是食慾的拼圖。

撈汁八爪魚，八爪魚肉質鮮嫩，入口即化，再加上濃郁的調味汁，一口下去，那味道，彷彿品味着東北的海之味。它的顏色，是深邃的墨綠，每一片都是大自然的饋贈。

多城排隊王落戶福田卓悅滙，吃烤肉，還得來聞老頭

聞老頭菊花炭烤肉的裝修風格也很有味道，木質桌椅、原生態餐具，一切都顯得超有家的感覺。不管是和朋友狂歡，還是獨自一人，都能感受到東北烤肉帶給你的放鬆~

在碳烤架上，煙霧裊裊升騰，炭火熊熊燃燒。這裏不僅有美味的食材，還有東北人的情感。每一塊肉，都是對故鄉的眷戀，每一口香氣，都是對家鄉的懷念。

聞老頭菊花炭烤肉，就如同一首詩，每一塊肉都是文字，每一口鮮美都是情感。烤肉師傅們，是東北的傳承者，他們用手藝，傳遞着東北的文化，每一刀每一切，都是對故鄉的讚歌。

在這裏，你不僅可以品嚐到美食，更能感受到東北的温情，東北人的熱情！

聞老頭菊花炭烤肉（深圳卓悦匯店）

地址：深圳福田區梅林街道中康路卓悦匯購物中心6樓

交通：深圳地鐵4/9號線上梅林站L出口，步行30m

營業時間：11:00-14:00，16:00-24:00

電話：0755-23613662



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